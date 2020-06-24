台南「最牛被害人」被詐7次、匯款4次被騙136萬

民眾臨櫃領款、匯款要小心被詐騙集團詐騙，金融單位主動對民眾關懷提問，圖與新聞事件無關。（記者楊金城翻攝）

2020-06-24 19:44:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市最近出現1位最牛的詐騙案被害人，1名50多歲婦女被網路假交友詐騙7次，金融機構和警方到場勸阻3件，她竟跑去其它銀行依然匯款4件，總共被騙136萬元。

台南市警方、金融單位、超商組成反詐平台，也再三宣導各種詐騙方法提醒民眾注意，市長黃偉哲稱讚南市今年至今阻攔詐騙258件、阻詐金額計3739萬元，但民眾上當受騙仍屢見不鮮。

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這名50多歲婦女在5、6月間被網路假交友詐騙7次，有3次因行員覺得匯款有異，當場勸阻可能是詐騙案，有的還通報警方到場勸阻，才阻詐成功。

難堪！行員、警方阻止3次 還是被騙4次

但被害人被阻詐後，竟跑去另家銀行匯款成功，隔幾天，她再接到同一位「外國友人」來詐騙匯款投資，又跑去銀行要匯款時被勸阻，她不死心，隔天跑另一家銀行讓她匯款成功。

警方說，被害人總計接到同一詐騙集團7次詐騙，被銀行和警方成功阻詐3次，但被騙匯款4次，被騙136萬元。

「都勸阻這樣，防詐也再三宣導，還是有人被騙」警方無奈說。婦人最後一次匯款後，才查覺受騙，到分局報案。

台南市警察局統計詐騙案銀行ATM、臨櫃提款（匯款）熱區進行數據分析，以利反詐偵辦，追查詐騙集團外圍的車手、收簿手。這名婦人雖然被警方和金融單位成功阻詐3件，但1個人也讓分局留下攔阻未成功4件的難堪紀錄。

新營警分局的反詐做法是協調金融單位在民眾臨櫃提領、匯款時多多「關懷提問」，從中發覺民眾可能遭受詐騙，特別是對於中、老年人突然匯款10萬元以上大筆金額。

此外，新營分局在里、社區治安座談會上，除了宣導猜猜我是誰、假交友真詐財、代收包裹、健保卡被冒用等詐騙老梗手法外，還加入新詐騙手法如求職、貸款徵信、代購手遊點數等詐騙民眾提供銀行帳戶、代領提款，提醒民眾小心。

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