為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北警阻詐近億元 新莊「張鈞甯」PO防詐影片給你看

有「新莊張鈞甯」之稱的新莊分局昌平派出所副所長黃亭瑋，與刑大偵三隊長廖睿辰為民眾解釋常見詐騙手法。（記者徐聖倫翻攝）

有「新莊張鈞甯」之稱的新莊分局昌平派出所副所長黃亭瑋，與刑大偵三隊長廖睿辰為民眾解釋常見詐騙手法。（記者徐聖倫翻攝）

2020-06-24 16:08:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕根據刑事局統計，「假投資」詐騙有逐漸攀升之趨勢。對此，新北市警局除加強打詐力度，今年度統計至6月份，已阻止民眾被騙近「億元」，刑警大隊特別拍攝「假交友投資」宣導影片，並由員警親自參與拍攝演出，其中被稱為「新莊張鈞甯」的新莊警分局美女副所長黃亭瑋，就拍影片提醒民眾不要被詐騙話術所騙。

警方指出，詐騙集團多半利用網路隨機搭訕加好友，再以「代操理財」、「破解數據」等話術為幌子，吸引被害人註冊網路投資平臺，初期先以投資小額本金並營造獲利假象，等被害人投入大筆金額想領回獲利後，便以各種理由拒絕出金，最後關閉網站斷絕聯絡，讓被害人血本無歸。

新北市刑大日前破獲大宗「彩鑽」詐騙案，就是利用這樣的手法吸引投資客，宣導影片裡也指出，「虛擬貨幣」、「國外期貨」及「海外黃金」等標的，皆有可能是詐騙，提醒民眾「交友投資前請先想一想」。

經統計，新北市警局於109年1月1日至6月11日，在轄內攔阻民眾遭詐騙金額高達台幣9308萬元。另新北警方也特別製作3000份「臨櫃關懷提問墊板」發放轄內各金融機構使用，除常見詐騙關鍵字外，也將疑似境外詐騙帳戶一併印製於軟墊上，利於行員迅速比對防止民眾匯款遭騙。

警方呼籲，請勿輕信網友於臉書、IG分享「標榜高額獲利、穩賺不賠」等投資資訊，以免被騙，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

黃亭瑋相貌姣好，有「新莊張鈞甯」之稱。（記者徐聖倫翻攝自黃亭瑋臉書）

黃亭瑋相貌姣好，有「新莊張鈞甯」之稱。（記者徐聖倫翻攝自黃亭瑋臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
天王駕到！ 郭富城下午將現身新北市警「打詐」
2018-10-04 12:05

天王駕到！ 郭富城下午將現身新北市警「打詐」
獨居翁陪詐騙集團瞎扯5小時 被官方找去當「反詐騙宣傳志工」
2018-08-20 23:52

獨居翁陪詐騙集團瞎扯5小時 被官方找去當「反詐騙宣傳志工」
入住美術館區 輕鬆擁有美術白天鵝

入住美術館區 輕鬆擁有美術白天鵝
司法話題》「狼牙棒大穿越」反詐騙 林逸欣變身霹靂警
2018-06-25 06:00

司法話題》「狼牙棒大穿越」反詐騙 林逸欣變身霹靂警
熊熊出擊！刑事Bear與熊讚合體 搖熊掌反詐騙
2017-09-30 14:14

熊熊出擊！刑事Bear與熊讚合體 搖熊掌反詐騙
存基金用科技克服人性

存基金用科技克服人性
漾版「柯佳嬿」現身機捷 尬閃《我們青春》不要毒
2017-07-08 15:33

漾版「柯佳嬿」現身機捷 尬閃《我們青春》不要毒
蔡英文：反毒反詐騙任務已有具體成果
2017-06-15 12:01

蔡英文：反毒反詐騙任務已有具體成果
社會今日熱門
2020-06-23 16:43

2搜救員獲200萬賞金遭控「割稻尾」 指揮官：晚到豈能怪別人

2020-06-23 16:39

專挑中國「渴愛」富妹 台灣詐團騙財騙色

2020-06-23 16:50

高市環保局一連2天撈到袋屍 差點當垃圾丟掉

2020-06-23 17:04

關廟2學童葬身火窟 南市教育局全力協助後事

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播