新北警阻詐近億元 新莊「張鈞甯」PO防詐影片給你看

有「新莊張鈞甯」之稱的新莊分局昌平派出所副所長黃亭瑋，與刑大偵三隊長廖睿辰為民眾解釋常見詐騙手法。（記者徐聖倫翻攝）

2020-06-24 16:08:35

〔記者徐聖倫／新北報導〕根據刑事局統計，「假投資」詐騙有逐漸攀升之趨勢。對此，新北市警局除加強打詐力度，今年度統計至6月份，已阻止民眾被騙近「億元」，刑警大隊特別拍攝「假交友投資」宣導影片，並由員警親自參與拍攝演出，其中被稱為「新莊張鈞甯」的新莊警分局美女副所長黃亭瑋，就拍影片提醒民眾不要被詐騙話術所騙。

警方指出，詐騙集團多半利用網路隨機搭訕加好友，再以「代操理財」、「破解數據」等話術為幌子，吸引被害人註冊網路投資平臺，初期先以投資小額本金並營造獲利假象，等被害人投入大筆金額想領回獲利後，便以各種理由拒絕出金，最後關閉網站斷絕聯絡，讓被害人血本無歸。

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新北市刑大日前破獲大宗「彩鑽」詐騙案，就是利用這樣的手法吸引投資客，宣導影片裡也指出，「虛擬貨幣」、「國外期貨」及「海外黃金」等標的，皆有可能是詐騙，提醒民眾「交友投資前請先想一想」。

經統計，新北市警局於109年1月1日至6月11日，在轄內攔阻民眾遭詐騙金額高達台幣9308萬元。另新北警方也特別製作3000份「臨櫃關懷提問墊板」發放轄內各金融機構使用，除常見詐騙關鍵字外，也將疑似境外詐騙帳戶一併印製於軟墊上，利於行員迅速比對防止民眾匯款遭騙。

警方呼籲，請勿輕信網友於臉書、IG分享「標榜高額獲利、穩賺不賠」等投資資訊，以免被騙，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

黃亭瑋相貌姣好，有「新莊張鈞甯」之稱。（記者徐聖倫翻攝自黃亭瑋臉書）

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