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首頁　>　社會

館長被告恐嚇國民黨員 新北檢今處分不起訴

館長陳之漢。（資料照）

館長陳之漢。（資料照）

2020-06-24 14:52:10

〔記者王定傳／新北報導〕2名國民黨員控告網紅「館長」陳之漢，在直播時嗆說要殺國民黨員，涉恐嚇危害安全罪嫌；新北地檢署認為，陳之漢當時是在討論滯留中國武漢的國人包機回台議題，不是針對這2人，且他所述是假設包機回台發生嚴重傳染的情境，非屬明確、具體的惡害通知，今處分不起訴。

今年2月23日早上，陳之漢在直播時說：「你要人權就是這樣，回來大家一起死嗎…我等你接回來，台灣一起去死喔，那時候我他X我一定一個一個我一定拿刀拿槍…我絕對人帶著，拿刀拿槍去你每一個國民黨，我一定找出來把你敲把你他X的亂棒打死」。

陳之漢還說：「再接人回來給我看阿，那時候國民黨再負責，人人喊打，來試試看，我也想要試啦，我頂多生意全倒而已啦…這時候我相信，你們應該棍子刀子都拿著，國民黨一個一個出來就砍了，現場就打死人了，大家群情激憤，棍子拿來就削了」等語。

2名國民黨員看到直播內容後認為遭受恐嚇，因此心生畏懼，提出恐嚇危害安全告訴。

檢方認為，陳之漢主觀認為在當時情境，接有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疑慮的國人回台，恐對疫情防堵造成不當後果，而對主張支持包機返台的政黨有所不滿，綜觀全文，並未提及2人個別姓名或可特定資料，加上2人亦承認與陳之漢素不相識、並無聯繫，可見陳之漢所說的「國民黨員」並非具體針對2人。

檢方還認為，陳之漢在直播時提及：「那時候國民黨再負責，人人喊打」等語，是假設若包機回台發生嚴重傳染的假設情形，依其前後文義綜合觀察，非屬恐嚇危害安全所定的明確、具體的惡害通知，今日處分不起訴。

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