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首頁　>　社會

美食外送員與男子當街上演全武行 網笑翻：功夫熊貓？

兩名男子當街上演全武行。（擷自臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

兩名男子當街上演全武行。（擷自臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

2020-06-24 15:34:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中街商圈昨發生全武行，兩名男子不知何故起口角，先是當街互嗆接著開始打架，一路打到路口的鐵皮圍籬旁，有民眾拍下過程上傳臉書社團，隨即引發熱議，因其中一名男子穿著foodpanda的衣服，推測應為外送員，有網友說，真的變功夫熊貓了，也有網友說，社會在走，功夫要有，令人捧腹。

警方表示，這起打架事件發生在昨天下午1點多，警方接獲民眾報案，中友百貨公司前方的三民路與育才北路口，有兩名男子當街拉扯進而上演全武行，經趕往時雙方均已離開，截至目前也接獲相關當事人報案，將進一步找到雙方追查互毆原因，並依社會秩序維護法及道路交通安全管理處罰條例開罰究辦。

據了解，拍攝影片民眾應是當時在路口停等紅燈的一輛貨車副駕駛，影片被轉PO到臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」，片中一方穿著應是foodpanda外送員，他當時戴著安全帽與另名男子當街互毆，一陣攻防後，男子被打到踉蹌倒地，起身後持續口角互嗆，最後雙方打到路口一處鐵皮圍籬旁，隨著貨車駛離才告一段落。

網友對此議論紛紛，有人說「三寶總是給我們這麼多的驚喜」「國外比較厲害，每次都三拳分勝負，台灣都可以好多拳沒勝負」「真的是功夫熊貓！？」「熊貓都用同一招但輕鬆取勝」「老闆看看，社會在走，功夫要有」，反應令人捧腹。

雙方一路打到路口的鐵皮圍籬旁。（擷自臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

雙方一路打到路口的鐵皮圍籬旁。（擷自臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

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