體育班教練帶隊南下參賽 兩度把女學生叫進房猥褻性侵

體育班教練帶隊南下參賽，兩度把女學生叫進房猥褻、性侵，被桃園地院判處3年2月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2020-06-24 13:52:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市某國中體育班劉姓田徑教練，2018年間帶隊南下高雄參賽時，竟把女學生叫進房間猥褻、性侵，女學生因擔心無法出賽及影響體育班成績，雖害怕卻不敢拒絕，事後才跟同學透露，直到劉男因性騷擾其他女學生被家長投訴時，性侵事件才曝光，桃園地院法官日前依利用權勢猥褻、性交罪判處劉男共應執行3年2月徒刑，案發後劉男已被停聘。

判決指出，劉男於2018年某月帶隊南下比賽，他獨自住一間房，案發當晚11點多，他傳訊息給一名女學生，要她「來按一下脖子」，女學生依教練指示進房，沒想到遭劉男摸胸；2天後劉男又傳訊要女學生進房，更對女學生指侵得逞。

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劉男辯稱，他知道女學生的實際年齡，但否認有猥褻、性侵等行為，他傳訊息要女學生幫忙按摩，但女學生並沒有來，之後也有傳訊，但女學生說肚子痛在房間休息，一樣沒有去他的房間。

不過，女學生指證歷歷說，當時教練傳簡訊叫她進房間幫忙按摩，卻對她摸胸及指侵，她雖不舒服、嚇到，但擔心教練生氣不讓她參賽，影響她體育班成績，當下不敢反抗。

檢察官另傳訊其他證人出庭，認為女學生前後供詞吻合，且劉男事後曾傳訊不好意思，顯見他有做出逾越常軌之事，女學生驗傷單也有新生成傷勢，因此不採信劉男說詞，審酌他犯後否認、至今未取得被害人原諒，依利用權勢猥褻、性交罪，判處劉男共應執行3年2月徒刑。

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