為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

體育班教練帶隊南下參賽 兩度把女學生叫進房猥褻性侵

體育班教練帶隊南下參賽，兩度把女學生叫進房猥褻、性侵，被桃園地院判處3年2月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

體育班教練帶隊南下參賽，兩度把女學生叫進房猥褻、性侵，被桃園地院判處3年2月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2020-06-24 13:52:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市某國中體育班劉姓田徑教練，2018年間帶隊南下高雄參賽時，竟把女學生叫進房間猥褻、性侵，女學生因擔心無法出賽及影響體育班成績，雖害怕卻不敢拒絕，事後才跟同學透露，直到劉男因性騷擾其他女學生被家長投訴時，性侵事件才曝光，桃園地院法官日前依利用權勢猥褻、性交罪判處劉男共應執行3年2月徒刑，案發後劉男已被停聘。

判決指出，劉男於2018年某月帶隊南下比賽，他獨自住一間房，案發當晚11點多，他傳訊息給一名女學生，要她「來按一下脖子」，女學生依教練指示進房，沒想到遭劉男摸胸；2天後劉男又傳訊要女學生進房，更對女學生指侵得逞。

劉男辯稱，他知道女學生的實際年齡，但否認有猥褻、性侵等行為，他傳訊息要女學生幫忙按摩，但女學生並沒有來，之後也有傳訊，但女學生說肚子痛在房間休息，一樣沒有去他的房間。

不過，女學生指證歷歷說，當時教練傳簡訊叫她進房間幫忙按摩，卻對她摸胸及指侵，她雖不舒服、嚇到，但擔心教練生氣不讓她參賽，影響她體育班成績，當下不敢反抗。

檢察官另傳訊其他證人出庭，認為女學生前後供詞吻合，且劉男事後曾傳訊不好意思，顯見他有做出逾越常軌之事，女學生驗傷單也有新生成傷勢，因此不採信劉男說詞，審酌他犯後否認、至今未取得被害人原諒，依利用權勢猥褻、性交罪，判處劉男共應執行3年2月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
狼師猥褻男童賠60萬 法官還命寫千字文懺悔
2020-06-01 17:11

狼師猥褻男童賠60萬 法官還命寫千字文懺悔
安親班藏狼師！ 6旬老師猥褻9歲女童42次 重判2年6月
2020-05-22 21:44

安親班藏狼師！ 6旬老師猥褻9歲女童42次 重判2年6月
入住美術館區 輕鬆擁有美術白天鵝

入住美術館區 輕鬆擁有美術白天鵝
狼師拐簽「絕對服從契約」 猥褻學生遭起訴
2020-05-18 15:48

狼師拐簽「絕對服從契約」 猥褻學生遭起訴
越刪越有鬼！ 狼師遭實名舉報 10年性侵逾20名未成年男學生
2020-05-03 14:51

越刪越有鬼！ 狼師遭實名舉報 10年性侵逾20名未成年男學生
存基金用科技克服人性

存基金用科技克服人性
14歲慘遭色班導4度性侵 她苦讀法律系提告獲判賠百萬
2020-04-03 06:00

14歲慘遭色班導4度性侵 她苦讀法律系提告獲判賠百萬
誆教導性知識拍攝女學生下體 補教狼師判刑3年8月
2020-03-29 19:19

誆教導性知識拍攝女學生下體 補教狼師判刑3年8月
社會今日熱門
2020-06-23 15:22

高雄驚傳袋屍命案！愛河打撈2旅行袋 內裝小腿等屍塊 影片

2020-06-23 15:43

曾是台灣「潛水艦十虎」 退役老軍官中暑路倒獲警救援

2020-06-23 15:18

山腳市場遭祝融27戶受災 苗縣府啟動安置補助每戶最高10萬

2020-06-23 15:14

涉寄2顆子彈恐嚇「總統表哥」王光祥 前立委陳榮盛媳婦被訴

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播