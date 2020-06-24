國小畢業相約烏來戲水 13歲女童溺水鬼門關救回
〔記者陳薏云／台北報導〕今上午11時許，烏來區紅河谷發生民眾溺水意外，一名國小剛畢業的歐姓少女，與朋友前往戲水不幸溺水，救起時無生命跡象，但經急救後恢復意識，目前送往耕莘醫院救治。
據了解，13歲歐姓少女本月剛從國小畢業，今上午與同齡朋友共5人前往烏來區紅河谷戲水，卻疑似誤入深水區域而溺水，所幸該處有消防駐點救生人員，立即下水將人救起，起初無生命跡象，經急救後恢復意識可對談，送往新店耕莘醫院救治，並通知其家屬到院，詳細溺水原因仍待釐清。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
〔記者陳薏云／台北報導〕今上午11時許，烏來區紅河谷發生民眾溺水意外，一名國小剛畢業的歐姓少女，與朋友前往戲水不幸溺水，救起時無生命跡象，但經急救後恢復意識，目前送往耕莘醫院救治。
據了解，13歲歐姓少女本月剛從國小畢業，今上午與同齡朋友共5人前往烏來區紅河谷戲水，卻疑似誤入深水區域而溺水，所幸該處有消防駐點救生人員，立即下水將人救起，起初無生命跡象，經急救後恢復意識可對談，送往新店耕莘醫院救治，並通知其家屬到院，詳細溺水原因仍待釐清。