警政署「斬手專案」爆賺績效偽造公文書 新北6員警判刑

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2020-06-24 12:56:14

〔記者楊國文／台北報導〕查緝詐騙集團車手，警政署列為治安重點，前年展開「斬手專案」，但新北地檢署查出，新北市海山、三峽、永和3警分局官警，為爭取績效和功獎，涉嫌偽造通知書送達日，以利提早聲請拘票抓車手，依偽造文書、妨害自由罪起訴6名違法員警；高等法院今將林仕傑等6名員警，判刑1年4月至1年8月不等徒刑，均緩刑3年；仍可上訴。

今被判刑的6名員警，分別是賴韻嵐1年6月，林仕傑、魏利達均1年4月，魏逸家1年8月，方詠涵、蔡緯辰2人均1年徒刑，且6人均獲緩刑3年、須支付公庫5萬元。

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新北地檢署偵辦「斬手專案」專案時，發現前年3月19日至22日有員警未依法完成送達程序，便向檢方聲請拘票，檢察官過濾同時期專案，發現員警疑偽造通知書送達日期、發文文號、應到日期及寄存送達日期等，未完成通知書送達程序，以聲請拘提抓車手爭取績效，前年7月起發動偵查行動。

檢方起訴指出，前年2月27日，林仕傑警員未依規定由海山分局長簽章核發到案通知書，就發出通知書公文「被通知人趙○○…本局送達通知書至居所未遇…亦無可代收之人，現將通知書暫存海山派出所，請於3月7日前，攜帶身分證前來洽領…」，送至趙姓車手住處信箱，並張貼「寄存送達通知書」拍照存證，接著就返回海山派出所在送達公文書中記載「未會晤本人亦無收領文書同居人、受僱人…..」，並於同年3月18日委請不知情的偵查隊員製作偵查報告及聲請拘票簽稿，再向檢方聲請拘票，致使檢察官誤信通知書已合法送達趙姓車手，對方卻未到案而同意核發拘票。

其他5名員警也為爭取「斬手專案」績效，以類似手法聲請拘票。涉及偽造文書犯行，或涉及妨害自由罪。

新北地院審理後，將林仕傑等6人，判刑1至2年徒刑，其中，方詠涵、蔡緯辰兩人均判刑1年、緩刑3年，刑責最輕，賴韻嵐判刑2年最重。

高院審理認定，賴韻嵐於檢察官以證人身份傳訊時，即主動供出案情，而自首接受裁判，一審判刑過重、不當，因此給予減刑。

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