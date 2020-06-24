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正妹遭怪叔叔追逐辱罵 火鍋店見義勇為關門保護她

新北市新莊一名正妹買感冒藥時，遭一名怪叔叔騎腳踏車追逐、辱罵，讓她飽受虛驚，躲入一間臭臭鍋店求助，警方將加強巡邏，安定民心。（記者吳仁捷擷取自臉書）

新北市新莊一名正妹買感冒藥時，遭一名怪叔叔騎腳踏車追逐、辱罵，讓她飽受虛驚，躲入一間臭臭鍋店求助，警方將加強巡邏，安定民心。（記者吳仁捷擷取自臉書）

2020-06-24 12:04:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名楊姓正妹下樓買藥，離去時感覺遭跟蹤，回頭看見一名怪叔叔後，對方竟騎腳踏車追逐她，還辱罵，正妹慌亂間逃進一間臭臭鍋店，店員得知後，關上店門避免怪叔叔衝入，安撫正妹說會保護她，正妹情緒稍微獲平穩，臭臭鍋店員還說這名怪叔叔才剛來要飯吃被婉拒；正妹雖飽受驚嚇，但未報案，警方仍待店家開門，進一步釐清，目前已加強巡邏因應。

這起正妹驚魂發生在新莊區中港路一間臭臭鍋附近，署名楊麗莎的網友指稱她23日深夜下樓買感冒藥後，感覺怪怪的，回頭一看，發現一名怪叔叔騎腳踏車追她，還振振有詞幹譙三、五字經，她跑沒幾步衝進一間臭臭鍋店求助，大喊她被人狂追，店員馬上關閉店門，讓怪叔叔不會衝進店內，正妹才稍微安心。

正妹心情平復後，店員透露這名怪叔叔稍早才來店內要飯吃，正妹得知遭怪咖騷擾，離去時還四處張望，確定怪叔叔不在了才快步離去。

新莊警分局說，目前沒接獲該案，但被害人將怪叔叔年約50歲、中等身材、短髮，穿格子衣等特徵PO網，警方將詢問臭臭鍋業者，擴大過濾監視器，追查疑犯到案，初步研判嫌犯應為精神異常，強化周邊巡邏安定民心。

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