中市檳榔攤1個月內2度遭砸 警不排除關聯性追查中

圖中檳榔攤遭砸，現場一片狼藉。（民眾提供）

2020-06-24 11:32:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一家檳榔攤上月才遭人砸店，當時業者與對方已和解，未料才過一個月，今天凌晨再度傳出遭人砸店情事，起碼4名以上惡煞分乘兩輛自小客，趁檳榔攤已打烊分持棍棒砸毀玻璃門、騎樓機車等物品，警方啟動快打部隊趕往時，歹徒已早一步鳥獸散，不排除兩起砸店案有關聯，將進一步追緝涉案人到案釐清。

台中市第二分局今天凌晨4時許接獲民眾報案，指稱中清路上發生已打烊檳榔攤遭人砸店案，立即啓動快打調派警力前往查處，惟員警抵達時涉案人均已離開現場，店主及員工也不在場，但現場玻璃門、一樓店內桌椅電視丶店外騎樓上2輛機車及監視器均遭人破壞，機車東倒西歪，留下滿地碎玻璃片，幸未造成人員受傷。

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經擴大調閱監視器，發現起碼4名以上惡煞分乘兩輛自小客到檳榔攤，下車後分持棍棒朝檳榔攤一陣亂砸後上車逃離，警方目前已掌握兩輛涉案自小客車，已由專案人員以車追人，積極偵辦中；另警方查該出該店玻璃門於上月23日也曾遭人砸破，警方獲報啟動快打調派警力趕往時，李姓女員工向警方說，係另名簡姓員工與王姓、張姓兩名友人口角進而衍生。

但當時該案因僅涉毀損，且雙方和解均不追究，未料一個月後檳榔攤二度遭砸，警方初步研判因私人恩怨衍生，不排除其中的關聯性，將進一步追緝涉案人到案釐清。

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