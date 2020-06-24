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否認性侵女造型師 藝人秦偉辯：「她叫我老公」

高院更一審今提訊秦偉審理被控性侵案，秦偉辯稱女造型師稱呼他為「老公」，兩人發生性行為是「妳情我願」。（記者楊國文攝）

高院更一審今提訊秦偉審理被控性侵案，秦偉辯稱女造型師稱呼他為「老公」，兩人發生性行為是「妳情我願」。（記者楊國文攝）

2020-06-24 11:43:23

〔記者楊國文／台北報導〕藝人秦偉4年前被控性侵8名女子既遂或未遂，被判性侵女編劇、女粉絲兩人共6年徒刑定讞，另5女則無罪確定，最高法院將他涉性侵女造型師部份，發回高等法院更審；高院更一審今再度開庭，秦偉仍否認性侵女造型師，堅稱女造型師稱呼他「老公」，兩人是男、女朋友，發生性行為是「你情我願」，否認性侵犯行，請求判無罪。

入監近3個月的秦偉，身形瘦了一圈，他不顧今高溫、天氣悶熱，竟穿著長袖衣服、戴著毛帽、口罩、手銬出庭，幾乎遮掩整個臉部，僅露出眼睛，相當突兀，與日前首度庭訊刻意遮住臉部，如出一轍，對媒體詢問均不作答。

今日是更一審第二次開庭，合議庭認為，由於秦偉昨未傳訊證人或聲請調查證據，已無再召開準備庭必要，今直接進入審理庭訊，仍採不公開審理。

據了解，秦偉庭訊辯稱，事發前，女造型師口口聲聲稱他是「老公」，可見得兩人關係親密，發生性行為是自然發生，絕非性侵。庭訊預計於今中午結束，秦偉將還監台中監獄。

秦偉4年前被控性侵8女，但均否認犯行。最高法院認定秦性侵女編劇、女粉絲的罪證明確，各判4年徒刑，經檢方聲請，合併判6年定讞，已發監至台中監獄服刑，另被控性侵5女獲判無罪確定；秦涉性侵女造型師部份，發回高院更審。

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