毒犯報復警察暗夜縱火燒警局前廣場 火快速被滅、6小時後被逮
［記者蘇金鳳／台中報導］真的是老虎嘴上拔毛！一名24歲鄭姓毒犯因不滿為被烏日分局烏日派出所移送，竟在交保後，在昨天晚上9點多偷偷摸摸遮掩容貌，跑到烏日派出所階梯倒汽油點火就馬上落跑，警方6個小時內在大肚捉到嫌犯，鄭姓嫌犯被時抓時一臉錯愕，驚嚇警方怎會如此快速，警方依違反公共危險罪從嚴究辦。
一位從事油漆、鐵工鄭姓毒犯因為在前一陣子因為毒品及毀損案，被移送後交保，因而懷恨在心，便在23日晚上9點25分，先騎著遮住車牌的機車，帶著汽油到烏日分局，先躲在分局旁的民宅，再躲在階梯旁的沒有監視器空地，見四下無人，倒下汽油點火就馬上落跑。
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此時烏日分局烏日派出所衝出6、7名執勤員警，聽到 爆炸聲及看到火光，立刻持著滅火器衝出去滅火，幸好未造成車輛毀損，但嫌犯已逃之夭夭。
對於鄭嫌挑戰公權力，警方立即調閱監視器，先看到嫌犯戴鴨舌帽及右腳踝上刺青一般穿著，因此雖鄭嫌遮機車車牌、又戴口罩，警方還是找到憑著腳上刺青在24日凌晨3點10分。在大肚抓到鄭嫌，但是鄭嫌看到警方吃了一驚， 訝異自己都如此遮掩，警方竟可馬上找到他。
警方則將鄭嫌以違反公共危險罪從嚴究辦。