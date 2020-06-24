毒犯報復警察暗夜縱火燒警局前廣場 火快速被滅、6小時後被逮

鄭姓毒犯昨天晚上在烏日分局前階梯縱火。（記者蘇金鳳攝）

2020-06-24 11:20:30

［記者蘇金鳳／台中報導］真的是老虎嘴上拔毛！一名24歲鄭姓毒犯因不滿為被烏日分局烏日派出所移送，竟在交保後，在昨天晚上9點多偷偷摸摸遮掩容貌，跑到烏日派出所階梯倒汽油點火就馬上落跑，警方6個小時內在大肚捉到嫌犯，鄭姓嫌犯被時抓時一臉錯愕，驚嚇警方怎會如此快速，警方依違反公共危險罪從嚴究辦。

一位從事油漆、鐵工鄭姓毒犯因為在前一陣子因為毒品及毀損案，被移送後交保，因而懷恨在心，便在23日晚上9點25分，先騎著遮住車牌的機車，帶著汽油到烏日分局，先躲在分局旁的民宅，再躲在階梯旁的沒有監視器空地，見四下無人，倒下汽油點火就馬上落跑。

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此時烏日分局烏日派出所衝出6、7名執勤員警，聽到 爆炸聲及看到火光，立刻持著滅火器衝出去滅火，幸好未造成車輛毀損，但嫌犯已逃之夭夭。

對於鄭嫌挑戰公權力，警方立即調閱監視器，先看到嫌犯戴鴨舌帽及右腳踝上刺青一般穿著，因此雖鄭嫌遮機車車牌、又戴口罩，警方還是找到憑著腳上刺青在24日凌晨3點10分。在大肚抓到鄭嫌，但是鄭嫌看到警方吃了一驚， 訝異自己都如此遮掩，警方竟可馬上找到他。

警方則將鄭嫌以違反公共危險罪從嚴究辦。

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鄭姓毒犯在烏日警分局前縱火所用的汽油桶（記者蘇金鳳翻攝）

鄭嫌毒犯右腳踝有一個刺青，警方憑此一特徵抓到嫌犯（記者蘇金鳳翻攝）

鄭姓嫌犯騎著遮機車車牌的機車，到烏日警分局縱火（記者蘇金鳳翻攝）

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