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首頁　>　社會

疫情沒小姐、48歲媽媽桑毛遂自薦「辦事」被抓 檢不起訴

48歲王姓媽媽桑毛遂自薦，與喬裝的員警談好價碼進房間準備「辦事」，被依妨害風化罪嫌送辦。警方掃黃示意圖，與本新聞無關。（資料照）

48歲王姓媽媽桑毛遂自薦，與喬裝的員警談好價碼進房間準備「辦事」，被依妨害風化罪嫌送辦。警方掃黃示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2020-06-24 10:57:09

［記者彭健禮／苗栗報導］苗栗縣頭份警方於5月間喬裝成尋芳客，到一家養生館找小姐，但受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，店內沒有小姐，48歲王姓媽媽桑遂毛遂自薦，與喬裝的員警談好價碼進房間準備「辦事」，媽媽桑被警方依妨害風化罪嫌送辦。不過，檢方偵查，認為王姓媽媽桑並無媒介他人性交易，並無涉妨害風化罪，做不起訴處分。

頭份警方接獲線報，指轄區一家養生館有做「黑的」（提供性服務），員警遂喬裝成尋芳客於5月18日下午5點50分登門「消費」。

但因受疫情影響，店內沒有小姐，負責接待的王姓媽媽桑，遂毛遂自薦，表示可以滿足喬裝的員警需求，雙方談妥「半套」2500元、「全套」3000元後，便進入房間。

待王姓媽媽桑開始寬衣解帶時，員警即表明身分，將王姓媽媽桑帶回偵辦，警方認為王姓媽媽桑「媒介自己」與喬裝成尋芳客的警員從事性交易，依妨害風化罪嫌將她送辦。

但檢察官指出，刑法第231條第1項之罪，係以行為人意圖使男女與「他人」為性交或猥褻之行為，而引誘、媒介或容留以營利為要件。所謂的「他人」，當係指自己以外之人。

檢察官認為，因此無論引誘相對人與自己為性交易、媒介相對人與自己為性交易，抑或提供場所供相對人與自己為性交易，為引誘、媒介或容留之行為人，除有違反社會秩序維護法相關規定，得依法處以行政罰外，尚不成立妨害風化犯罪。

檢察官參酌警方調查相關事證，均指王姓媽媽桑向喬裝警員表示其本人可提供性交易，並未有其他具體事證足認王姓媽媽桑有媒介他人為性交易之舉，是無從認定涉有妨害風化犯行，此外，復查無其他積極證據足認王姓媽媽桑有容留、媒介性交犯行，應認犯罪嫌疑不足，依法做不起訴處分。

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