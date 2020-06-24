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高檢署「二專生」8人名單出爐 資深、資淺均未獲青睞

法務部24日公布今年度的二專生正式名單。（記者吳政峰攝）

法務部24日公布今年度的二專生正式名單。（記者吳政峰攝）

2020-06-24 09:59:28

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部舉辦一審檢察官調二審辦事（職期2年，俗稱二專生），吸引36人報名參加，檢察官人事審議委員會19日選出12人入圍名單，司法官學院的結業期別分從30期到50期之譜，交由法務部長蔡清祥從中遴定8人出任，正式名單24日揭曉，其中最資深的30期台北地檢署檢察官林淑玲及最資淺的50期台中地檢署檢察官林思蘋均未獲青睞，而台北地檢署與高雄地檢署均有2位檢察官獲拔擢中選。

相較於「三專生（輪調二審實任工作，職期3年）」任滿之後可能沒辦法回到原地檢服務，「二專生」因為職缺還在原地檢，只是調二審辦事，2年後歸建即可，沒有流浪的問題，本次吸引了高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅報名，而她也如願以償獲得圈選到高雄高分檢服務。

這次二審共開出8個名額，高本檢5名，台中、台南、高雄等分檢各一名，不少候選人不限機關，也就是上高本檢或台中、台南、高雄、花蓮等分檢均可，也有人不願離開家鄉，只填住家附近的分檢。

北檢共有周慶華與林安紜兩位檢察官雀屏中選，雄檢則有曾靖雅和鄭益雄兩名檢察官獲選，兩個直轄市地檢署為今年贏家。

本次正式8人名單如下：

一、台北地檢署檢察官周慶華（33期）調高本檢辦事

二、台北地檢署檢察官林安紜（37期）到高本檢辦事

三、新竹地檢署檢察官林奕彣（37期）調高本檢辦事

四、桃園地檢署檢察官丁俊成（38期）調高本檢辦事

五、台中地檢署檢察官謝謂誠（38期）調台中高分檢辦事

六、高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅（40期）調高雄高分檢辦事

七、高雄地檢署檢察官鄭益雄（44期）調台南高分檢辦事

八、新北地檢署檢察官卓俊吉（45期）調高本檢辦事

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