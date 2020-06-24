南檢監聽自家人風暴案 檢察事務官判7月緩刑

台南地檢署於二０一三年爆發檢察事務官監聽自家人風暴，台南高分院更一審改判檢事官陳能群7月刑緩刑2年。（資料照）

2020-06-24 10:12:44

〔記者王俊忠／台南報導〕2013年1月8日晚間，時任台南地檢署檢察官吳岳輝、李宗榮、另位施姓檢察官與司機室王姓司機聚餐後到北區北海KTV續攤唱歌，席間被南檢監聽中的王姓退休刑警也獲邀帶洋酒到場助興、並找來5位小姐作陪。南檢檢察事務官陳能群同意與幾位專案員警委人喬裝小販帶監錄器材進KTV包廂竊錄，被吳岳輝氣得提出自訴、控告陳能群與幾名員警。

此案在一審時，台南地院依違反通訊保障及監察法的假借職務上違法監聽，判陳能群7月徒刑、緩刑2年；另名涉案的南市五分局員警郭忠泰被判刑6月、緩刑2年。其他支援南檢的永康分局員警黎大正、麻豆分局員警林志隆、保五總隊員警施萬福與喬裝小販的秘密證人甲都獲判無罪。二審時，陳能群獲改判無罪。

請繼續往下閱讀...

今天上午，台南高分院更一審依違法監聽罪、改判陳能群7月徒刑、緩刑2年，判決確定後陳要付10萬元給國庫，刑度部分維持一審判決。

對此，陳能群的委任律師表示，等收到判決書後再研議是否提出上訴。

據了解，吳岳輝、李宗榮與施姓檢察官於2013年1月8日下班後應該署司機室之邀，參加該署司機室年終聚餐，由吳岳輝、李宗榮出錢宴請，在餐會結束後，王姓司機開車搭載吳岳輝等3人返回南檢途中，王司機為表達感謝之意、提議到北區北海KTV續攤唱歌，由他請客。

王司機另通知南市警四分局王姓退休刑警到場，王員即帶洋酒2瓶於晚間9時半到北海KTV，因吳岳輝、李宗榮與王員以往曾合作辦案，遂共飲助興。王員於晚間10點半許聯絡友人代找5名小姐到北海KTV310包廂，吳岳輝、李宗榮2人有與王員、王司機及5名小姐等相互敬酒、唱歌，迄隔天凌晨1時半許，5名小姐先離去，吳岳輝等3人與王司機則歡唱到凌晨3時離去。

2013年1月8日晚間10點許，郭忠泰在現譯台監聽監察對象王員時，得知王員到北海KTV與友人消費，陳能群、郭忠泰明知台南地院核發的監聽書只能對電話監聽、錄音，郭忠泰與不知情監聽範圍的黎大正、林志隆、施萬福討論後，經陳能群與檢察官林仲斌同意，當晚11時許委由不知情的秘密證人甲假扮賣檳榔的小販，帶有錄影音功能的監聽器進入吳岳輝等人包廂竊錄吳岳輝、李宗榮與王員等人的談話、活動內容。

此事爆發後，在台南地檢署內引發軒然大波，吳岳輝對遭到署內同仁非法監聽甚表不滿，曾在署內走道高聲飆罵檢察官後輩同仁對他非法監聽，挨罵的檢察官噤若寒蟬、不敢出聲。吳岳輝也氣得直接對檢事官、員警提出自訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法