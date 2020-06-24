中市國中女導師被控管教不當 學生再爆她槓班費、暗示交「供品」

學生爆料，老師拿班費去買自己喜歡的零食，向學生暗示買星巴克咖啡給她，甚至要求甜度冰塊。校方則表示，這名老師說，自己沒有暗示學生去買，不知道為什麼會聽成這種意思。圖中人物非當事人。（情境照）

2020-06-24 09:56:51

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［記者何宗翰／台中報導］台中市一名國中女性班導師，疑似不當管教，要學生集體霸凌一名男同學，在校方調查過程中，學生們還揭露更多誇張行徑，包括老師拿班費去買自己喜歡的零食，向學生暗示買星巴克咖啡給她，甚至要求甜度冰塊，學生指出：「每次班費交500元一下子就用完，感覺好像學生的錢等於她的錢。」

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老師否認指控 校方將請輔導室觀察

對此校方表示，這名老師說，自己只是在課堂上說喜歡哪一種咖啡，並沒有暗示學生去買，不知道為什麼會聽成這種意思，許多舉動都是因為跟學生感情很好才會這樣做，可能每屆學生不一樣，會調整態度。

校方說，目前班費都是由導師管理，會要求列出清楚的帳目，強調這名老師有10多年教學經驗，教學很認真，訪談學生的過程中也有很多學生覺得這名老師很好，會請輔導室老師到班上觀察。

有學生指出，老師曾因不滿意學生給的教師節卡片，竟然當全班面前要求，隔天桌上要堆滿可樂果跟星巴克，隔天大家都繳了「供品」，老師還對學生說，「你給我的越好，我就對你越好。」

多名學生指出，班費用得特別快，老師還要求得到獎學金的同學將錢捐給班費，不捐就是不愛班級，同學做錯事要捐錢，甚至同學的錢掉到地上，也會說捐出來，班費拿去買地毯、酒精、海報、花盆、還有一大堆老師自己愛吃的餅乾，她自己吃最多。

學生還說老師情緒控管不佳，生氣的時候會拍桌、摔椅、丟水壺，還常用語言攻擊別人，還將一名學生當成是她的僕人，每天早上幫她泡咖啡、切水果，中午幫她盛飯、洗碗，水壺的水還有規定的溫度，太冷或太熱還會被唸。

此外，老師還被指控上課不認真，英文課幾乎每次都給小老師上，每次都晚十分鐘才來，來了之後自己坐在後面喝咖啡，課堂內容都隨便帶過，沒補習真的很難通過英文這關。這次段考成績出來，80分以上的學生只有2人，成績相當不理想。

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