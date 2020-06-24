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送大禮！許錫榮上任縣警局長36小時 彰警查獲3槍72彈

彰化警方連日查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現極佳破案效率。（記者湯世名翻攝）

彰化警方連日查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現極佳破案效率。（記者湯世名翻攝）

2020-06-24 09:19:21

［記者湯世名／彰化報導］送大禮！彰化縣警局新任局長許錫榮22日甫上任，刑警大隊與鹿港、員林警分局等單位即在他上任的36小時內，接連破獲非法持有槍彈案，共查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，對於員警迅速即時的破案效率，新任局長許錫榮肯定所屬優異的表現，把彰化縣的治安工作做好，展現警方掃蕩非法槍械的立場與決心。

彰化警方連日查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現極佳破案效率。（記者湯世名翻攝）

彰化警方連日查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現極佳破案效率。（記者湯世名翻攝）

為全面壓制非法槍械犯罪、穩定社會治安，警政署配合新修正「槍砲彈刀械管條例」公告生效，於6月12日至23日規劃實施全國同步檢肅非法槍械專案行動。

彰化縣警局新任局長許錫榮22日甫上任，所屬單位即在他上任的36小時內，查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現極佳破案效率。 （記者湯世名翻攝）

彰化縣警局新任局長許錫榮22日甫上任，所屬單位即在他上任的36小時內，查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現極佳破案效率。 （記者湯世名翻攝）

本次專案期間，彰化縣適逢大甲媽祖遶境，彰化縣警局投入上千人次警力維護遶境期間的公共秩序，於遶境圓滿結束後隨即於22日辦理卸、新任局長交接，許錫榮就任彰化縣警局長；交接當天，鹿港分局員警於巡邏勤務攔查可疑車輛，查獲非制式手槍1支及子彈56顆，下午員林分局執行搜索再查獲非制式手槍1支，隔天刑警大隊再查獲非制式手槍1支及子彈16顆。

彰化縣警局新任局長許錫榮（右1）甫上任，所屬單位即在他上任的36小時內，查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現極佳破案效率。 （記者湯世名翻攝）

彰化縣警局新任局長許錫榮（右1）甫上任，所屬單位即在他上任的36小時內，查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現極佳破案效率。 （記者湯世名翻攝）

總計在許錫榮就任彰化縣警局長36小時內，彰化警方就查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈，展現卸、新任局長強力掃蕩非法槍械，以實際行動宣誓「槍械零容忍」的立場與決心。

彰化縣警局刑警大隊與鹿港、員林警分局等單位接連破獲破獲非法持有槍彈案，共查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈。（記者湯世名翻攝）

彰化縣警局刑警大隊與鹿港、員林警分局等單位接連破獲破獲非法持有槍彈案，共查獲3嫌並起出3支手槍、72發子彈。（記者湯世名翻攝）

許錫榮再次強調，他到任當天，縣長王惠美即指示把彰化縣的治安、交通等工作認真做好，他也全力依照縣長指示，為建設美好彰化、希望城市而努力。

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