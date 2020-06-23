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北市府偷拍狼「新工處約聘員」自首 工務局：移送考績會懲處

台北市議員陳怡君指出，近來台北市政府大樓內出現偷拍狼，不限角度、在各樓層尾隨女子偷拍大、小腿。（北市議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君指出，近來台北市政府大樓內出現偷拍狼，不限角度、在各樓層尾隨女子偷拍大、小腿。（北市議員陳怡君提供）

2020-06-23 20:55:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員陳怡君日前質詢時踢爆，北市府內出現偷拍狼，女性公務員人人自危，陳怡君今在臉書PO文透露該員已自首，是市府員工，原由北市警察局偵辦，因沒有受害者出面報案，以行政法令辦理，由政風室接手。北市府晚間證實，該員是新工處約聘人員，該員表示不清楚法令、也感到後悔。工務局則表示將召開考績會進行處分。

陳怡君在臉書表示，本月中在市政總質詢，曾揭露北市府內出現囂張偷拍狼，不限角度及樓層尾隨女子偷拍大、小腿，引起女性公務人員及辦公民眾恐慌，在質詢後10分鐘，4萬多人分享的偷拍社群隨即關閉，當下也讓人聯想偷拍狼就在北市府。

陳怡君批評，台北市政府大門有多名駐警維護安全，偷拍狼依舊膽大妄為囂張尾隨搬貨的短裙女子偷拍，公然在市府大門口挑戰公權力，惡劣行徑藐視市府，甚至還將地標標註在台北市政府。

陳怡君認為，府內員工除了在刑事上的刑責之外，行政罰則上，北市府應進行行政懲處杜絕偷拍劣風，市警局也該查扣該名偷拍狼辦公室、家中電腦及手機，確保更多未被公開的照片受到隱私保護，呼籲市府公共事務管理中心徹查市府內各角落安全，避免偷拍惡行再犯。針對偷拍癖好員工，應協助就醫解決問題。

當事人指不知違反規定、從欣賞角度拍照

對此，市府公共事務管理中心主任趙光中表示，調閱監視錄影帶，經比對是新工處的員工，目前移給政風處偵辦，並已請駐衛警著便服加強巡邏，維護女性同仁的安全。

政風處副處長林炤宏表示，由於拍攝行為沒拍到當事女子的隱私、未涉及妨礙秘密，也沒有被拍女子出面檢舉，因此司法警察機關無法介入調查，目前簽報給主管機關進行行政處分。

工務局副局長張郁慧說，該員是新工處約聘人員，經詢問該員表示不清楚已經違反規定，只是純粹從欣賞角度拍照、拍照也避開臉部，事後也很後悔，已經將社群網路訊息與照片刪除，政風室將相關事證蒐集齊全後，送到考績會給予適當懲處，經法定程序後將會進行處分。

民進黨台北市議員陳怡君日前質詢時踢爆，北市府內出現偷拍狼，女性公務員人人自危，今又在臉書PO文透露該員已自首，是市府員工。（資料照，記者王藝菘攝）

民進黨台北市議員陳怡君日前質詢時踢爆，北市府內出現偷拍狼，女性公務員人人自危，今又在臉書PO文透露該員已自首，是市府員工。（資料照，記者王藝菘攝）

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