道路太爛！嘉義老翁騎車失控摔水溝重傷 畫面曝光

老翁騎機車經過破爛農路，突然失控打滑。（記者林宜樟翻攝）

2020-06-23 18:40:39

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣水上鄉大崙村一處長約1公里農路，因路況不佳、碎石多，曾有多位鄉民滑倒，昨天下午3點多一名老翁騎機車行經該處打滑失控，連人帶車摔入一旁水溝，重傷住進加護病房，監視器畫面曝光，相當嚇人；嘉義縣議員林緗亭、水上鄉代表劉龍春接獲民眾陳情，今天與水上鄉公所、嘉義縣府地政處人員前往會勘，水上鄉公所主秘陳江雄表示，明天將進行緊急處理，先將路面整平，避免鄉親再滑倒受傷。

林緗亭說，該段農路有大量破碎級配與碎石，由於路面長期凹凸不平，容易滑倒，地方反映已有多位鄉親先前騎機車滑倒摔傷。

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昨天下午3點31分，一名老翁騎機車左轉轉進此路，原本騎在道路中間，但輪胎行駛過碎裂的路面時，突然打滑往左偏移，老翁雖然將雙腳放下想控制，機車仍失控持續往左偏，最後整台機車連人倒翻摔入水溝中，經救護人員緊急送醫救治，老翁今天仍在加護病房治療中。

嘉義縣府地政處長邱慧燕說，目前先由公所整平路面，也請公所儘速提報鄉內路況不佳、破損嚴重的農水路，縣府會籌措經費進行改善工程。

劉龍春表示，路況不佳的農路易讓鄉親行駛時發生意外，要求主管機關應儘速處理；林緗亭則說，公所承諾先進行整平，縣府則籌措經費進行改善工程，但若要先能有基本的道路品質讓民眾安全行駛，恐緩不濟急，建議先尋求慈善團體協助做初步修繕。

老翁騎機車經過破爛農路，突然失控打滑，摔入水溝。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣議員林緗亭（右）及水上鄉民代表劉龍春（背對者）等會勘農路。（記者林宜樟翻攝）

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