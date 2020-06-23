曾是台灣「潛水艦十虎」 退役老軍官中暑路倒獲警救援

新北市曹姓老翁（右）曾是台灣第一批完成潛水艇幹訓的海軍官校軍官，退役多年輕微失智，熱天路倒淡水山區，興仁派出所警員及時發現，救回他一命，他與妻子感謝警方。（記者吳仁捷翻攝）

2020-06-23 15:43:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕曾參與建造台灣第一、二艘潛水艇海鮫、海龍，當年的海軍退役中校曹繼鳴近日酷暑下，竟被發現路倒新北市淡水山區，幸好被巡邏警員發現，及時避暑、給水救回一命，還幫他找回遺失的機車；警方事後得知老人家就是當年海軍「潛水艦十虎」，還是前國防部長李傑的海軍官校同學，不禁對老軍官肅然起敬。

據了解，79歲的曹繼鳴是台灣第一批潛水艦幹訓班結訓的海官軍官，為海軍官校52年班畢業，他的同期官校同學赫赫有名，他與同班同學，包括前國防部長一級上將李傑、海獅潛艦256戰隊長陳九如中將、王位三、王弘毅、李喬陵、周守閩、周如岡、陳揚博、章澤南共10人，合稱海軍「潛水艦十虎」，當年國家派遣他們參與與義大利合作的44噸級迷你潛艇計畫，到淡水研製、催生海鮫、海龍號潛艦。

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曹繼鳴退役後住在淡水區竹圍，年邁的他罹患輕微失智、糖尿病，17日他騎機車出門到附近銀行洽公，未料沒有回家，家人著急協尋，淡水警分局興仁派出所警員李翊韋巡邏途經頂田寮山區產業道路，赫見一名老翁倒在路邊，因當天炎熱，警員連忙呼喚老翁意識，所幸老翁隨即醒來，還問警方這是哪裡？警員先帶他到樹下陰涼處，再帶回所喝水。

曹繼鳴不知為何迷路、路倒在距住處11公里的山區，連機車也沒找到，警方先找到曹妻，等待接回期間，曹翁跟警員們談起當年勇，透露他跟前國防部長李傑、海軍中將陳九如等人都是同學，但曾翁對警員小老弟們再三感謝，笑稱如果沒警察，他可能已昏死山區。

因曹翁找不到機車，警方先送他回家，再到他路倒附近找尋，果然發現他的機車，今天再通知他領回機車，讓失智迷途記順利落幕；警方提醒，家有失智者應配戴手鍊，以便走失時找到家人。

新北市曹姓老翁（右）曾是台灣第一批完成潛水艇幹訓的海軍官校軍官，退役多年輕微失智，熱天路倒淡水山區，興仁派出所警員及時發現，救回他一命。（記者吳仁捷翻攝）

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