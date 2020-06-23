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首頁　>　社會

透過前公司員工幫自己賺錢 離職主任判刑6月、沒入犯罪所得

基隆地院近日審結，分別判處滕、陳2人有期徒刑3、6月，得易科罰金，犯罪所得沒入。（資料照）

基隆地院近日審結，分別判處滕、陳2人有期徒刑3、6月，得易科罰金，犯罪所得沒入。（資料照）

2020-06-23 14:30:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕陳姓男子原任職於信基公司，曾擔任清潔、太陽能部門主任，2017年離職後，另自行成立齊欣公司，透過滕姓前同事牽線，找來前公司在職的5名員工與設備，承攬前公司的廢棄物及搬遷工程業務。前公司發現後，怒對滕、陳提出背信告訴。基隆地院近日審結，分別判處滕、陳2人，有期徒刑3、6月，得易科罰金，犯罪所得沒入。

檢警調查，陳男成立新公司並擔任負責人後，卻委託仍在信基公司上班的滕姓前同事，幫忙處理相關事務，且透過他取得基隆港務分公司的廢棄物清理與搬運工程業務，兩人還直接利用仍在信基公司上班的曾姓等5名同事與機具，施作工程，共獲得25萬餘元；其中陳男分得9成，滕男1成。

陳男審理時否認犯行，並向法官辯稱，確實有和滕姓前同事一起做基隆港務分公司的廢棄物清運工程，金額也正確，但不知道他是用前公司的員工，直到工程快做完時，才知道員工身分，但自己並未干涉人力來源。

滕姓被告則向法官表示，和陳男已認識30年，本來就是朋友，當初基隆港務分公司的工程是由自己承接，但因跟信基公司關係不好想要離開，便介紹港務分公司的人給陳認識，後來知道還有其他工程，便找陳男的公司一同承攬；但陳男應該知道自己會使用信基公司的員工與資源，因為這些工班，陳男也都在前公司看過，而他本身也沒有人力及貨車，通通都是使用信基公司的，且由陳男開發票核銷，具有風險，所以讓他分9成。

法官調查，滕男只分得的工程金額，根本不足聘請工人及機具，而滕男偵訊時也提及自己不需要成本所以只拿1成，足以認定陳男明確知道是使用前公司的員工與機具；而陳男於施作期間到現場時，已看到5名員工，卻未質問滕男為何要用信基公司的人，由此可知一開始陳男就知道是要用前公司資源。

法官審理後，認定2人均觸犯背信罪，分別判處滕、陳2人有期徒刑3、6月，得易科罰金9、18萬元，沒入不法所得。

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