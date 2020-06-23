萬安演習7/14登場 中市警「三不原則 」1張圖秒懂

因應今年萬安演習，中市警方製作1張不管制、不疏散、不避難的「三不原則 」圖表。（記者許國楨翻攝）

2020-06-23 14:24:00

〔記者許國楨／台中報導〕109年度軍民聯合防空「萬安43號」演習將在7月14日（星期二）舉行，為使演習順利進行，台中市第五分局預先今天上午邀集北屯區公所、各地方機關、學校、金融機構、大型商場、加油站及協勤民力幹部等舉行協調會，透過事前橫向溝通協調來擴大宣導，1張「三不原則」圖表就清楚說明今年萬安演習的資訊，使更多民眾知悉演習相關事項。

今年萬安演習不同於往年採取各縣市分區域舉行，改採「全國同時演練，同一時間辦理」，並運用多重通報「防空警報」、「空中威脅告警系統」等方式進行空中威脅告警系統警訊發放演練，其中「空中威脅告警系統」更是首次全國實施，開始簡訊將於當日的13時29分30秒發出，結束簡訊13時59分30秒可收到。

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五分局分局長郭士傑表示，因防疫考量，為避免人員群聚，今年演習時不實施疏散避難及人車管制；考量以前發生過有民眾穿恐龍裝在馬路上走、或是駕駛人未停車熄火等遭開罰的事件，很多民眾可能不清楚今年演習作法改變，為此召開協調會，並製作1張不管制、不疏散、不避難的「三不原則」圖表，就可清楚說明今年萬安演習的資訊。

且為避免民眾接到警報警訊時疑惑驚慌，警方除了透過各機關、學校、商家等多元網路來加強宣導外，考量到北屯區內還有數間英語院校的外籍人士，及大坑風景區的龐大觀光人潮，五分局也特別製作中英文宣導懶人包及小貼紙發送，讓我國民眾及外籍人士都同步了解演習內容及一切作息及行動均可照常，以免聽到警報不知是何事而驚慌。

因應今年萬安演習，中市警方製作1張不管制、不疏散、不避難的「三不原則 」圖表。（記者許國楨翻攝）

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