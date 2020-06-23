辱罵陳明文「臭卒仔」 前立委林國慶判賠120萬元

陳明文（右）對林國慶（左）提告妨害名譽民事賠償，嘉義地院判林國慶賠120萬元。（取自陳明文、林國慶臉書）

2020-06-23 11:58:54

［記者丁偉杰／嘉義報導］前民進黨立委林國慶107年元月在嘉義縣長民進黨黨內初選參選人張明達造勢大會上，以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」辱罵立委陳明文，同年2月在臉書直播罵陳明文「垃圾人」，另於3月在電視、廣播節目上指陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」、「判刑6個月確定」等，林國慶被嘉義地檢署依涉犯公然侮辱罪及誹謗罪起訴，嘉義地院民事庭審理後，今天判林國慶應賠償陳明文120萬元，全案可上訴。

記者今天上午撥打林國慶手機未接，無法得知其回應。林國慶之前被起訴時，曾經表示，「公道自在人心，感謝檢方站在陳明文的立場，讓司法制度再次重創，傷害司法尊嚴，我只有尊重。」

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本案源於陳明文對林國慶提起刑事附帶民事訴訟，陳明文原本求償金額200萬元，嘉義地院法官審理後，認為林國慶侵害陳明文名譽權，應負侵權行為賠償責任，精神慰撫金以120萬為適當。

陳明文提告主張，他先前涉及民雄污水下水道案，圖利罪部分由台南高分院維持無罪判決，洩密部分改判6個月，經上訴最高法院於107年12月駁回上訴確定，惟林國慶於該案尚未判決確定前，竟基於妨礙名譽，以不實言論抹黑他，或台語「卒仔囡」、「臭卒仔」等語辱罵他。

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