程宇姦殺女模逃死關鍵 高院：非兩公約「情節最重大犯罪」

南港女模命案兇嫌程宇今被高等法院宣判無期徒刑。（記者王藝菘攝）

2020-06-23 11:32:09

〔記者楊國文／台北報導〕程宇被控性侵殺害陳姓女網模等案，被檢方起訴並求處死刑，一審判程宇無期徒刑，暫時免死，檢方上訴仍求處程宇死刑，高等法院今仍判程宇無期徒刑，發言人王屏夏指出，合議庭審酌程宇犯行並非兩公約規定的「情節最重大犯罪」，且送請精神鑑定結果，認定程在高度外控與監督環境中，可減少侵害、攻擊他人的慾望，因此今判程無期徒刑。

高院發言人、法官王屏夏指出，高院刑21庭判決程宇性侵甲女女模為4年徒刑，竊取她的手機部份，判刑6月，姦殺陳姓女模的主要犯行部份，程涉強制性交殺人部份，判處無期徒刑，侵占陳女財物判處1萬元，得易服勞役，持她的信用卡刷上搭高鐵判刑5月，可易科罰金，另以她的信用卡刷卡住宿，判刑4月；程相關犯行中，除竊盜、侵占罪等罪確定外，均可上訴。

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關於程宇姦殺女模卻逃死，王屏夏指出，因兩公約已具備國內法效力，必須犯行是兩公約規定的「情節最重大犯罪」才判處死刑，高院合議庭認定程的犯行尚非「情節最重大犯罪」。

此外，因一審未完成程宇的精神鑑定，高院特別委託嘉義大學助理教授朱惠英對程宇進行名為「司法心理鑑定報告」的精神鑑定，對程的「人格發展、成長歷程、犯罪動機」等進行鑑定，獲得結論是，程在高度外控與監督環境中，可減少侵害的機會、及減少攻擊他人的慾望。

王屏夏說，高院合議庭為求慎重，特地傳喚朱惠英出庭進行交互詰問，審理認定程的姦殺女模犯行判處無期徒刑屬適當。

針對程宇被控姦殺女模被判無期徒刑，高等法院發言人王屏夏今召開記者會說明。（記者楊國文攝）

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