婚後向老公吐露國中時性事 前男友挨告又挨罰

基隆地院法官，依妨害性自主罪判處李男2年徒刑，但因雙方達成和解，予以緩刑。（記者吳昇儒攝）

2020-06-23 10:41:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名李姓男子2014年結識一名就讀國中一年級的少女芬芬（化名），兩人成為男女朋友，且發生5次性行為。芬芬嫁人之後，將這段往事告知丈夫，並對前男友提出告訴。李男雖辯稱當時不知芬芬未滿14歲，但基隆地院法官並未採信，依妨害性自主罪判處他2年徒刑，但因雙方達成和解，予以緩刑。

檢警調查，28歲的李姓男子與芬芬交往2個月，多次在瑞芳地區的宮廟男、女廁內及野外發生性行為，隔了數年，芬芬嫁為人妻後，向丈夫供出此段過去情事，其丈夫認為當時妻子未滿14歲，李男的行為已經違法。芬芬聽聞後決定對前男友提告。

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基隆地檢署偵訊時，雙方原協議11萬元達成和解，檢察官也予以緩起訴處分；但後來因為李男失業，只繳交5萬元賠償金之後，無法償還剩下的6萬元，檢察官則撤銷緩起訴。

李男在法院審理時，承認有與芬芬發生性關係，但辯稱自己不知道當時她未滿14歲。

法官調查發現，案發時正好是芬芬國一暑假，且她的外型無特別成熟，且李男多次在學校外商店等她下課，帶她去吃東西，明顯知道她還就讀國中，衡量經驗法則，李男不可能不知少女年紀。

法官審理後，考量李男是因為失業無法支付約定的賠償金額，且案發當時兩人是男女朋友，犯罪情節尚屬輕微，依刑法規定酌量減輕其刑；認定李男共犯下5次妨害性自主罪各判有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑2年，但因雙方已達成和解，宣告緩刑5年。判決確定後半年內，李要每月賠償芬芬1萬元，支付剩下的6萬賠償金。

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