被爆急當官縱放殺人犯 新北法制局長發聲明否認

新北法制局長吳宗憲今天到議會備詢。（記者何玉華攝）

2020-06-23 10:52:38

［記者何玉華／新北報導］今年3月轉任新北市政府法制局長的前檢察官吳宗憲，傳出為了當官，縱放殺人凶嫌趴趴走，吳宗憲今（23日）發表聲明表示，對家屬有同理心的感受，鼓勵送請調解是期待家屬可以盡早取得補償，與刑事偵查並無彼此牽制；且停押被告等的時間，早於他受邀至新北市府。

桃園去年7月發生一起購車糾紛，買家率18名惡煞把賣家打死，當時的承辦檢察官吳宗憲聲押4名凶嫌後，力勸雙方和解，案件拖了近1年未結，隨後他在今年3月轉任新北市政府法制局長，倉促辭官留下逾150件未結案子，引起爭議；也讓被打死的賣家家屬，相當悲憤。

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吳宗憲今天發表聲明指出，他理解家屬失去至親的痛苦，對家屬表示深深哀悼之意；鼓勵送請調解是期待家屬可以儘早取得賠償。調解與刑事偵查並無彼此牽制，警察也非常認真的將十餘名被告一一找到，調解的同時，警方亦未懈怠的持續偵辦；讓家屬能儘速取得實質的賠償，更是司法正義的表現，也是修復式司法的理念。

吳宗憲說，羈押是為保全證據，重罪也不能當作羈押的唯一理由，當時在押者已無繼續羈押必要，辯護人也表明希望停押與死者家屬談論賠償事宜，因此毋庸再羈押。且停押被告等的時間，甚早於他受邀至新北市府。

對於未結案件數遭到質疑，吳宗憲說，桃園地檢署是艱困區，每月新收案達百件，離職的3月份，平均每位檢察官未結190件，他的未結案遠低於平均數。

吳宗憲說，他離職後，已有檢察官接手全股案件，當事人權益不會受影響。接手的檢察官極為認真優秀，家屬若對他之前的偵辦方式有所誤解，接手的檢察官一定可以保障家屬權益。

聲明稿全文如下:

一、 對於家屬我們同理心的感同身受

失去至親的痛苦我們都能理解，對於家庭、生活都是劇變，先向家屬表示深深哀悼之意。

二、 鼓勵送請調解原因

期待家屬可以儘早取得賠償。調解與刑事偵查並無彼此牽制，警察也非常認真的將十餘位被告一一找到，調解的同時，警方亦未懈怠的持續偵辦。刑事偵辦外，讓家屬能儘速取得實質的賠償，更是司法正義的表現，也是修復式司法的理念，故檢察官於偵查中，常將可能達成調解的案子送請調解，也是期待被害人能提早受到補償。本件期待調解成立的唯一原因，只希望能讓死者父母、小孩儘早取得賠償金，且開庭時均全程錄音錄影，雙方律師也都在場。

三、 被告毋庸再羈押的原因

羈押是為保全證據，重罪也不能當作羈押的唯一理由，本件當時就在押者已無繼續羈押必要，辯護人也表明希望停押與死者家屬談論賠償事宜。又停押被告等的時間甚早於受邀至新北市府。

四、 未結案達150件部分

桃園地檢署是艱困區，每月新收案甚至達百件，離職的3月份每位檢察官平均未結190件，本人未結案已遠低於平均數。

五、 難以用北檢殺警案比擬

檢方偵辦每個案子都是獨立個案，難以比擬，北檢案有全程監視器、有許多圍觀證人，都與本案不同，本案較為案情複雜，接手檢察官迄今也是積極偵辦，並無懈怠。

六、 已由另位檢察官接收偵辦

本人離職後，已有後手檢察官接手全股案件，當事人權益不會受影響。該檢察官極為認真優秀，家屬若對本人偵辦方式有所誤解，相信後手檢察官一定可以保障家屬權益。

七、 案件尚未結案

司法應公平對待告訴人、被告，所以在偵辦同時，必應兼顧告訴人及被告權益，期待找出雙贏的結結論因全案尚未偵結，案情部分尚不宜對外表示意見。

新北市政府新任法制局長吳宗憲（左）與新北市長侯友宜。（資料照）

新北法制局長吳宗憲聲明。（記者何玉華翻攝）

新北法制局長吳宗憲聲明。（記者何玉華翻攝）

新北法制局長吳宗憲聲明。（記者何玉華翻攝）

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