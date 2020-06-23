傳藝中心副主任朱瑞皓收回扣180萬元 北檢今起訴4人

朱瑞皓。（資料照）

2020-06-23 10:12:45

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦時任文化部人文司長的國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓收回扣案，查出朱瑞皓涉嫌利用承辦標案機會，向投標廠商安慶營造公司負責人廖育強期約索賄，護航廖男得標後，透過白手套陳金源及邱祥豪從中收取180萬元回扣及接受招待喝花酒，台北地檢署今依違反貪污治罪條例之行、受賄等罪將朱瑞皓等4人起訴。

另涉犯文化部採購弊案的朱瑞皓，在檢廉首波行動後即被羈押禁見迄今，朱瑞皓另被調查局高雄市調查處查出，涉嫌於傳藝中心副主任任內，向投標廠商安慶營造公司負責人廖育強期約索賄，洩漏2018年「台灣戲曲中心多功能廳整修工程」及2017年「琴房整修工程」等標案資訊。

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檢方查出，「台灣戲曲中心多功能廳整修工程」決標金額3011萬3888元、「琴房整修工程」決標金額1460萬元，朱瑞皓於前案分別收取工程款5%及追加工程款10%的回扣、於後案收取工程款8%回扣。

至於負責擔任白手套的陳金源及邱祥豪，則分別收取現金58萬元及22萬元酬勞。4人分別曾到阿里不達羊肉爐餐廳、烏石港海鮮餐廳進行不當飲宴，以及曾到麗園酒店及麗緻酒店飲酒作樂。

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