舊蘇花公路車禍！機車對撞砂石車 騎士重傷送醫

2020-06-23 08:07:41

〔記者張議晨／宜蘭報導〕省道台9線舊蘇花公路觀音路段，今清晨一輛機車與砂石車對撞，機車騎士橫躺路中失去意識，目前已由救護人員送往醫院，詳細車禍原因正由警方調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法