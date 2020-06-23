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首頁　>　社會

舊蘇花公路車禍！機車對撞砂石車 騎士重傷送醫

2020-06-23 08:07:41

〔記者張議晨／宜蘭報導〕省道台9線舊蘇花公路觀音路段，今清晨一輛機車與砂石車對撞，機車騎士橫躺路中失去意識，目前已由救護人員送往醫院，詳細車禍原因正由警方調查。

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