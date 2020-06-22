楊梅母女雙載被撞飛1死1重傷 桃園市府1星期內會勘

古姓孕婦與機車對撞後騎機車後失控衝向田裡。（記者李容萍翻攝）

2020-06-22 23:56:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區21日下午陳姓母女騎機車行經高鐵南路七段與楊新路四段口時，疑因未依規定兩段式左轉，遭直行轎車撞上，母女倆連同機車被撞飛，機車支離破碎，46歲的母親送醫不治、10歲女兒仍在加護病房，昏迷指數3；涉嫌而撞飛機車的轎車駕駛的古姓孕婦已懷孕35週，強大的撞擊下整輛車衝入田裡，所幸只有手腳擦傷。警方22日取得鄰車提供的38秒影片，撞車過程令人怵目驚心。

由於該高鐵南路沿線車禍頻傳，引起地方熱議，有民眾在網路上表示，政府應該改善這路段的設計，藉此減少車禍發生；不過網友也留言認為，因為陳婦沒有遵守交通規則，才會發生車禍，「駕駛不遵守交通規則再來怪設計，很奇怪邏輯」、「因為那條路車少大家都開破百啊」。

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對此，桃園市政府交通局、楊梅警分局將邀集相關單位於1星期內辦理會勘，將俟會勘再行確認改善方向。

交通局提到，台31線高鐵橋下桃園段道路（蘆竹－湖口），為沿台灣高鐵高架橋下兩側用地闢建的省道。起自桃園市蘆竹區台4線，通車終點為新竹縣湖口鄉台1線，全長30公里。台31線也是為縱貫桃園市及新竹縣的交通幹道，此路線於2015年9月通車， 為最長的高鐵聯外公路，其中，台66線至台1線路段（路權寬度30米）為雙向四線快車道、兩線機車道及兩線自行車專用道。考量台31線車速較快，交通局提醒用路人應需多注意道路狀況，並遵循牌面規定左右轉。

桃園母女騎士雙載違規左轉，遭直行轎車撞，整個人騰空飛起，釀1死1重傷悲劇。（記者李容萍翻攝）

陳婦騎機車載女兒與轎車對撞，機車支離破碎，陳婦身亡。（記者李容萍翻攝）

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