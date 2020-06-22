為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

楊梅母女雙載被撞飛1死1重傷 桃園市府1星期內會勘

古姓孕婦與機車對撞後騎機車後失控衝向田裡。（記者李容萍翻攝）

古姓孕婦與機車對撞後騎機車後失控衝向田裡。（記者李容萍翻攝）

2020-06-22 23:56:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區21日下午陳姓母女騎機車行經高鐵南路七段與楊新路四段口時，疑因未依規定兩段式左轉，遭直行轎車撞上，母女倆連同機車被撞飛，機車支離破碎，46歲的母親送醫不治、10歲女兒仍在加護病房，昏迷指數3；涉嫌而撞飛機車的轎車駕駛的古姓孕婦已懷孕35週，強大的撞擊下整輛車衝入田裡，所幸只有手腳擦傷。警方22日取得鄰車提供的38秒影片，撞車過程令人怵目驚心。

由於該高鐵南路沿線車禍頻傳，引起地方熱議，有民眾在網路上表示，政府應該改善這路段的設計，藉此減少車禍發生；不過網友也留言認為，因為陳婦沒有遵守交通規則，才會發生車禍，「駕駛不遵守交通規則再來怪設計，很奇怪邏輯」、「因為那條路車少大家都開破百啊」。

對此，桃園市政府交通局、楊梅警分局將邀集相關單位於1星期內辦理會勘，將俟會勘再行確認改善方向。

交通局提到，台31線高鐵橋下桃園段道路（蘆竹－湖口），為沿台灣高鐵高架橋下兩側用地闢建的省道。起自桃園市蘆竹區台4線，通車終點為新竹縣湖口鄉台1線，全長30公里。台31線也是為縱貫桃園市及新竹縣的交通幹道，此路線於2015年9月通車， 為最長的高鐵聯外公路，其中，台66線至台1線路段（路權寬度30米）為雙向四線快車道、兩線機車道及兩線自行車專用道。考量台31線車速較快，交通局提醒用路人應需多注意道路狀況，並遵循牌面規定左右轉。

桃園母女騎士雙載違規左轉，遭直行轎車撞，整個人騰空飛起，釀1死1重傷悲劇。（記者李容萍翻攝）

桃園母女騎士雙載違規左轉，遭直行轎車撞，整個人騰空飛起，釀1死1重傷悲劇。（記者李容萍翻攝）

陳婦騎機車載女兒與轎車對撞，機車支離破碎，陳婦身亡。（記者李容萍翻攝）

陳婦騎機車載女兒與轎車對撞，機車支離破碎，陳婦身亡。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
輾斃女學生駕駛單手開車？警方初步調查：未注意車前狀況
2020-06-17 20:59

輾斃女學生駕駛單手開車？警方初步調查：未注意車前狀況
湖口自小客疑擦撞護欄翻車 駕駛獲救卻不治
2020-06-15 18:11

湖口自小客疑擦撞護欄翻車 駕駛獲救卻不治
新投資方法【存基金】颳旋風！填單領優惠

新投資方法【存基金】颳旋風！填單領優惠
竹南科學園區車禍 騎士拋飛30米重摔慘死
2020-06-15 16:29

竹南科學園區車禍 騎士拋飛30米重摔慘死
台24線繁華路段死亡車禍頻傳 地方求助神明、警方加強執法
2020-06-13 13:20

台24線繁華路段死亡車禍頻傳 地方求助神明、警方加強執法
每一動都充滿魅力QX50試駕體驗

每一動都充滿魅力QX50試駕體驗
新莊4車連環撞起火 老婦被活活燒成焦屍
2020-06-08 11:54

新莊4車連環撞起火 老婦被活活燒成焦屍
社會今日熱門
2020-06-22 05:30

混進臉書社團 截圖「恩愛照」抓姦成功

2020-06-22 05:30

撞飛送貨翁斷腿慘掛機車 酒駕男害重傷面臨10年刑

2020-06-22 05:30

已婚警狂追偷吃學弟妻 雙方都有槍犯警界大忌

2020-06-22 05:30

通姦除罪／警外遇行為違紀 仍會被懲處

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播