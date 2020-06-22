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交管工遭騎士磚塊爆頭 妻淚喊：希望老公是最後一個受害者

桃園市執行「路平專案」交維的林男被磚塊狂砸後，頭部共縫了30多針，如今想到當時畫面仍會害怕。（記者李容萍翻攝）

桃園市執行「路平專案」交維的林男被磚塊狂砸後，頭部共縫了30多針，如今想到當時畫面仍會害怕。（記者李容萍翻攝）

2020-06-22 23:19:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區永福路「路平專案」施工現場旁，21日下午發生交管人員被騎士磚塊爆打的街頭喋血案件，被磚塊爆頭砸8下的林姓男子就醫縫了30多針、休息一天後，22日下午由護理師退休的妻子陪同就醫，林妻望著先生頭上多處傷口，其中兩道傷口分別8公分、10公分長，心疼說：「希望老公是最後一個受害者。」

從事道路交管臨時工已經5年的林男，今日受訪時仍心有餘悸表示，自己到現在還搞不懂為什麼被打？提到：「因為鋪柏油施工，我就攔他（吳嫌），他就直接罵我，我告訴他裡面施工，有高低差，怕你跌倒，後來他就不高興，開始罵我，三字經，亂罵一通，臉紅通通的，感覺有喝酒，後來拿磚頭敲我，我倒在地上，他還在敲。」因為倒地了還繼續被打，如今事隔一天，站久了頭會暈，當時對方凶狠的程度，根本就把人往死裡打，如今想到就會害怕。

林妻不捨表示，看到老公變成這樣，很捨不得，她希望先生是最後一個受害者，畢竟「路平專案」也是為了大家安全，她不希望再有這樣的事情發生。林妻還說，先生很熱愛道路交管的工作，如今受傷了也只能先在家養傷一陣子，對於動手打人的吳姓騎士，將保留法律追訴權。

至於不是義交卻穿著義交制服一事，林男也解釋，當天在永福路的交管人員共有12人，其中4人有義交身分，另8人都是協勤的交管人員，義交制服完全是為了執行交管工作方便才購買，自己無意冒用義交身分。

林男被磚塊狂砸後，頭部共縫了30多針，林妻不捨淚喊：「希望老公是最後一個受害者。」（記者李容萍翻攝）

林男被磚塊狂砸後，頭部共縫了30多針，林妻不捨淚喊：「希望老公是最後一個受害者。」（記者李容萍翻攝）

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