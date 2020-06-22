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6/22 今彩539頭獎開3注落基隆、高雄、屏東 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜！

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-06-22 22:57:43

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月22日）開獎的第109000149期今彩539頭獎共開出3注，頭獎獎金為800萬元，由基隆市仁愛區忠二路65號1樓的「福榮電腦樂透行」、高雄市楠梓區建楠路82之1號的「大洛特彩券行」及屏東縣屏東市建民路54號1樓的「金多寶彩券行」開出；第109000050期威力彩、第109000149期雙贏彩，頭獎均摃龜！

第109000050期威力彩中獎號碼為「07、10、21、23、24、27，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得952萬2706元；參獎共17注中獎，每注可得15萬元；肆獎共118注中獎，每注可得2萬元；伍獎共783注中獎，每注可得4000元；陸獎共6029注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬630注中獎，每注可得400元；捌獎共5萬7015注中獎，每注可得200元；玖獎共7萬9795注中獎，每注可得100元；普獎共12萬6929注中獎，每注可得100元。

第109000050期38樂合彩中獎號碼為「07、10、21、23、24、27」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共83注中獎，每注可得5750元；二合共2147注中獎，每注可得750元。

第109000149期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、09、11、12、14、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共150注中獎，每注可得500元；肆獎共1688注中獎，每注可得100元。

第109000149期今彩539中獎號碼為「18、19、22、26、30」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共233注中獎，每注可得2萬元；參獎共7486注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2176注中獎，每注可得50元。

第109000149期39樂合彩中獎號碼為「18、19、22、26、30」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共323注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬779注中獎，每注可得1125元。

第109000149期3星彩中獎號碼為「433」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000149期4星彩中獎號碼為「4323」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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