索千萬不成 逆子持「請勿停車」石墩砸死老父判無期

孫男當時持「請勿停車」水泥石墩攻擊老父。（資料照）

2020-06-22 16:36:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市去年驚傳一起人倫悲劇，孫姓男子疑因經商失敗向老父索討千萬未果竟暴力相向，除以拳腳及鋁門夾擊，還以「請勿停車」水泥石墩攻擊，造成老父傷重送醫不治，全案檢方依殺害直系尊親屬罪起訴，台中地院今一審宣判，認定孫罹患「器質性精神疾病」判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

檢警調查，該名逆子孫男現年41歲獨住外面，70歲父親、母親及已經高齡88歲的外婆3人則同住北區一棟老舊透天厝，但孫男幾年前經商失敗，從此無所事事也不找工作整日遊蕩，一缺錢就回家向雙親及外婆伸手要錢，去年7月25日，孫男又突然跑回家向雙親表示要東山再起做生意，進而向父親索討1千萬元資金，父子倆因此發生口角衝突。

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隔天下午，孫再到雙親住處討錢未果，一氣之下，痛打父親頭部、臉部與身體，還將父親從民宅3樓拖行到1樓，以鋁門紗窗往父親脖子重擊，父親爬起後又將其推倒，再拿鋁紗窗重擊父親，期間孫母跪地央求兒子不要這樣做，外婆也急上前阻止，未料孫不聽勸，直接呼外婆巴掌，還拿三角錐朝外婆臉丟，導致外婆頭、手都掛彩。

孫男最後再拿重達15.4公斤、底部嵌入水泥石墩的「請勿停車」鐵牌，砸往父親頭部、臉部與身體，導致父親腹腔臟器破裂、顱內出血等，送醫急救不治，檢警查出，孫以往就曾涉毆打父親、抓就讀國小女兒的頭部撞擊桌面、以冰箱門撞前妻頭部，並推擠胡姓外婆等家暴紀錄，全案在去年9月依殺害直系尊親屬罪起訴。

當時檢方認定孫不會檢討自己行為、慣性歸責他人以自我合理化，伴隨易怒、施暴的人格特性，有典型「邊緣性人格」特質，再犯率甚高，案發後連孫的胞姊、胞妹也在偵查庭時，希望請求判處孫極刑，可見家人無法再忍受孫男的家庭暴力行為。

台中地院審酌，孫男因長期酗酒，罹患精神疾病，在多家醫院有就醫紀錄，且全案送請台中榮總進行精神鑑定後，認定孫罹患「器質性精神疾病」，合議庭採信醫院鑑定報告，認為孫在犯行時，辨識違法的行為能力因疾病有顯著降低的狀況，符合減刑規定，今依殺害直系尊親屬罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，刑期執行完畢或赦免後，另入相當住所，監護3年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

孫男被趕到警方當街制伏。（資料照）

孫父急送醫，但因傷重不治。（資料照）

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