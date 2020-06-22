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老司機撞斷gogoro後照鏡落跑 扣照、罰單加賠償損失4萬多超懊惱

事故現場是約3米半寬的巷子。（記者許國楨翻攝）

事故現場是約3米半寬的巷子。（記者許國楨翻攝）

2020-06-22 15:29:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名貨車司機趕送貨抄捷徑，撞斷一輛停放路旁的gogoro後照鏡後，見機車未倒下自認沒怎樣直接駛離現場，車主事後驚見報案揪出司機，他雖很阿莎力的與對方和解賠償後照鏡損失，但除收到一張3000元的肇事逃逸罰單，還要吊扣駕照1個月不能開車上路，等於是短收一個月約4萬元的收入，讓他懊悔不已。

台中市第五分局交通分隊前幾天受理一起肇逃的交通事故，住在北屯區雷中街的gogoro范姓女車主說，將機車停放住處前約3米半寬的巷子旁，中午要出門時才驚見後照鏡遭撞斷，由於平時常有貨車行經該巷，應該都是路很熟的老司機，只是撞到別人的車應該要有誠意處理，不是離開現場，才會報警討公道。

警方隨即調閱路口監視器過濾，果然是一輛貨車行經巷子碰撞機車，進一步根據車牌以車追人，鎖定37歲的林姓司機前晚通知說明時，他一度表明「我的車的確有走過該巷子，但並不代表我的車子就是肇事車」，不想承認事實，但經警方比對碰撞高度以及貨車右側的擦撞跡證，讓他啞口無言。

林男這才坦認「當下行經該巷子抄捷徑時，的確有注意到機車存在」、「有聽到碰撞聲，但見機車沒有倒地，且中午時間趕著送貨，才沒有停下來」；警方表示，本案雙方雖已經和解，林姓貨車司機所付出的代價為：gogoro左後視鏡維修費+肇事逃逸罰單3000元，還要吊扣駕照1個月，讓林男收到警方開立的罰單後直懊悔說：「這筆錢多花的！不值」。

分局長郭士傑表示，駕車肇事未留於現場處置而逕為離去，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，罰1000-3000元，並吊駕照1個月至3個月，呼籲民眾駕車不小心發生碰撞，一定要記得報警處理，以保障雙方權益。

貨車行經時撞到路旁的gogoro後照鏡。（記者許國楨翻攝）

貨車行經時撞到路旁的gogoro後照鏡。（記者許國楨翻攝）

gogoro後照鏡被撞斷。（記者許國楨翻攝）

gogoro後照鏡被撞斷。（記者許國楨翻攝）

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