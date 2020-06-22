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首頁　>　社會

後龍好望角山林大火 火勢逼近歷史建築過港隧道

後龍好望角風景區傳出山林大火，苗栗消防隊正灌救中。（記者鄭名翔翻攝）

後龍好望角風景區傳出山林大火，苗栗消防隊正灌救中。（記者鄭名翔翻攝）

2020-06-22 14:01:25

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮好望角風景區疑因天乾物燥，中午傳出山林大火，火勢從好望角南側沿陵線往下延燒，逼近歷史建築過港隧道，苗栗縣消防隊已利用現有道路設置防火線，並持續朝周邊林木灑水，阻絕火勢，確保一、二號隧道相關設施不遭燒毀，但山林野火仍在持續灌救中。

消防隊持續向過港隧道週邊灑水，保障歷史建築。（記者鄭名翔翻攝）

消防隊持續向過港隧道週邊灑水，保障歷史建築。（記者鄭名翔翻攝）

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