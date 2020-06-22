中市女童睡夢中遭母割傷外公抱起送醫 送醫畫面曝光

外公急抱孫女急衝救護車送醫。（民眾提供）

2020-06-22 14:07:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市發生驚悚家暴案！據了解，一名單親媽媽昨持利刃割傷睡夢中9歲女兒，母女隨即分被兩輛救護車送醫，目前女童雖已無生命危險，但送醫畫面今天曝光，只見女童外公神情緊張的急抱孫女衝救護車，鄰居則說，小女童平時很有禮貌，都會跟附近鄰居打招呼，發生此憾事令人不捨又震驚。

這起虐童家暴案發生在昨天上午10時許，警方接獲119轉報得知，一名就讀國小三年級的9歲女童，因身上有多處利刃造成的撕裂傷，傷口進行初步消毒、止血及包紮時，才驚覺是在睡夢中被母親用利刃割傷，立刻將她送往中國醫藥大學附設醫院治療，院方表示，女童手部有2、3處傷口，頸部也受傷，送醫時意識不完全清楚，目前仍在加護病房治療，已經沒有生命危險。

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鄰居透露，發生虐童案的這家人已經在該處住了20餘年，女童母親10年前生下孩子後並未結婚，搬回家與爸媽同住，除了女童外公、外婆、媽媽外，有智能發展問題的女童阿姨也一起同住，但外婆罹癌身體狀況不好，女童媽媽今年起沒有正常工作靠外送美食賺錢貼補家用，幾乎都由約60歲，擔任鐵工的阿公賺錢養家。

昨天上午10時34分許，一輛救護車鳴笛停在巷口，只見女童外公與姨婆抱著她，匆匆往救護車衝去，突然發生的狀況讓鄰居議論紛紛，一度以為是小朋友發高燒急送醫，後來有人上前詢問女童家人，才驚覺竟是媽媽割傷睡夢中女兒的驚悚家暴案。

緊接著10時48分，轄區警方在女童姨婆的陪同下上樓，隨後又有2名女警趕到，第二部救護車則在11點06分開入巷內載走女童母親，研判應是將有身心科就醫病史的母親強制送醫；據了解，女童母親雖有精神疾病，但很疼孩子，原本平常都由女童外公、外婆照料，最近比較常看到母親騎機車接送小孩上下學，案發後情緒仍相當激動，目前也收治到醫院精神科病房隔離治療中。

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第2輛救護車趕到，將女童母親送醫。（民眾提供）

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