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首頁　>　社會

推擠警員被訴 演員趙駿亞賠15萬換撤告

演員趙駿亞（右）庭後再度對警員及公權力表達歉意。（記者溫于德攝）

演員趙駿亞（右）庭後再度對警員及公權力表達歉意。（記者溫于德攝）

2020-06-22 12:24:42

〔記者溫于德／台北報導〕演員趙駿亞行車遭負責交通疏導的員警勸離，卻發生爭執並推擠，被依傷害、妨害公務等罪起訴。台北地院今開庭前安排調解，雙方達成15萬和解；趙入庭後除遞上現金外，也向警員鞠躬道歉。趙庭後再度表達歉意後離去。

起訴指出，凱道今年1月10日晚間6時13分，正在舉辦總統蔡英文造勢活動，周邊道路進行人車管制。

趙駿亞當時駕駛休旅車行經仁愛路、林森南路口，欲往凱道方向前進遭負責交管的義交攔阻；他不滿只有自己的車子管制？先與義交發生口角，警員雖上前勸離，卻被他趙推倒在地，導致警員腰部、胸部鈍傷。

趙駿亞事後被北檢諭令5萬元交保，他離開地檢署前表達歉意稱：「我那時候我趕著跟父母吃飯，並不是要衝撞路障，我可能當時沒有設身處地的想說警員可能已經值勤了2天，很辛苦，等一下可能還要值班，我比較自私才會發生這樣的事情，對不起。」

雙方今天上午先行調解，趙駿亞與警員達成15萬元和解。他稍後當庭再度對警員表達歉意並稱：「我自覺當下衝動，對您（指警員）及公權力傷害深感抱歉」語畢透過律師、通譯轉交15萬元現金。警員當庭點收現鈔後，同意就傷害罪部分撤告。

至於非告訴乃論罪的妨害公務部分，趙駿亞的律師也替他代為請求法官審酌他願意認罪並達成和解，量處拘役及緩刑，給予自新機會。

法官接著詢問警員及公訴檢察官意見。警員同意給予拘役及緩刑；檢察官也同意，但請趙駿亞應上法治教育課程。法官庭末同意給予簡易判決處刑。

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