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開基玉皇宮贈水箱車、住警器 台南救災能量再升級

南市北區開基玉皇宮捐贈小型水箱車與1萬5千顆住宅火災警報器給消防局，由市長黃偉哲（右八者）代表受贈。（記者王俊忠攝）

南市北區開基玉皇宮捐贈小型水箱車與1萬5千顆住宅火災警報器給消防局，由市長黃偉哲（右八者）代表受贈。（記者王俊忠攝）

2020-06-22 12:19:52

〔記者王俊忠／台南報導〕多年來長期贊助台南市消防局消防設備的北區開基玉皇宮，今天再捐贈1輛市值350萬元的小型水箱車與住宅火災警報器1萬5千顆（市值360萬元）給消防局，由開基玉皇宮主委涂大松代表捐贈，台南市長黃偉哲代表受贈並頒發獎牌感謝玉皇宮造福人群的善行義舉。

市長黃偉哲表示，開基玉皇宮除了是台南玉皇上帝的信仰中心，愛心也不落人後，今天再捐小型水箱車1輛，配備有人命救助、滅火作業等裝備，可進行各種災害搶救、災情勘查回報、狹小巷道搶救等功用，強化災害搶救效能。

另外，玉皇宮也捐贈一批住宅火災警報器（簡稱住警器）1萬5千顆，作為家戶能對初期火災發出警報警示的功能，為使住警器設置能深入各區里弱勢家庭，今年度消防局對住警器補助作業，將結合各區公所與各里里長協助配發給各補助對象，以便民眾家中如裝設住警器，就能在火勢初期偵知火災，發出警報聲響、提醒人員及早避難逃生，減少人命傷亡及災害損失。

玉皇宮主委涂大松說，該廟每年用於贊助消防設備、公益行善的經費約2千萬元，秉持玉皇上帝取之於社會、用之於社會的理念扶助弱勢，讓廟方資源形成良善的循環。從2005年起已相繼捐贈南市消防局公園分隊4輛水箱消防車、破壞器材1批及近年來陸續捐贈3萬顆住警器。

台南市長黃偉哲（駕駛座者）代表啟動開基玉皇宮捐贈消防局的小型水箱車。（記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲（駕駛座者）代表啟動開基玉皇宮捐贈消防局的小型水箱車。（記者王俊忠攝）

台南開基玉皇宮捐贈一輛小型水箱車給消防局。（記者王俊忠翻攝）

台南開基玉皇宮捐贈一輛小型水箱車給消防局。（記者王俊忠翻攝）

台南開基玉皇宮捐贈一批住宅火災警報器給消防局。（記者王俊忠翻攝）

台南開基玉皇宮捐贈一批住宅火災警報器給消防局。（記者王俊忠翻攝）

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