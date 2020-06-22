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台中市6位分局長、大隊長布達交接

台中市警局六位分局長、大隊長今天舉行聯合布達交接典禮。（記者許國楨翻攝）

台中市警局六位分局長、大隊長今天舉行聯合布達交接典禮。（記者許國楨翻攝）

2020-06-22 11:46:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局六位分局長、大隊長今天舉行聯合布達交接典禮，主持典禮的副市長陳子敬說，感謝員警盡忠職守維持台中治安，期勉以「人民褓母」精神持續服務市民，「視民如親」讓這座城市更美好；市警局則表示，此次職務調整奉內政部核定發布，督察長魏慶賢調陞警局副局長、台東縣警局長邱文亮調派中市警局督察長、第三分局分局長陳武康調陞保安警察第一總隊主任秘書。

其餘異動分局長及大隊長等6人經歷如下：

一、第三分局分局長廖國政，中央警察大學外事警察學系51期、中央警察大學警政研究所碩士，曾任本局後勤科科長、和平分局、大甲分局、霧峰分局分局長。

二、霧峰分局分局長陳家銘，中央警察大學行政警察學系52期、中央警察大學警政研究所碩士，曾任本局督察、公共關係室主任、保安警察大隊大隊長、東勢分局分局長。

三、東勢分局分局長楊川，中央警察大學行政警察科64期、中華大學科技管理研究所碩士，曾任新北市政府警察局督察、內政部警政署公共關係室科長、高雄市政府警察局六龜分局、岡山分局分局長。

四、大雅分局分局長許明耀，中央警察大學行政警察學系55期、中央警察大學警政研究所碩士、國立中正大學犯罪防治學系研究所博士，曾任本局後勤科科長、雲林縣警察局副局長、本局和平分局、大甲分局分局長。

五、大甲分局分局長李建興，中央警察大學行政警察學系56期、東海大學社會科學系研究所碩士，曾任本局秘書、督察、公共關係室主任、保安警察大隊大隊長。

六、保安警察大隊大隊長賈立民，中央警察大學行政警察學系55期、大葉大學智慧財產管理研究所碩士，曾任本局督察、勤務指揮中心、秘書室主任。

台中市警局六位分局長、大隊長今天舉行聯合布達交接典禮。（記者許國楨翻攝）

台中市警局六位分局長、大隊長今天舉行聯合布達交接典禮。（記者許國楨翻攝）

副市長陳子敬主持布達交接典禮。（記者許國楨翻攝）

副市長陳子敬主持布達交接典禮。（記者許國楨翻攝）

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