桃市龜山區資源回收場火警 一層樓高鐵皮建築被燒毀

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龜山區一處資源回收場發生火警，還好沒人受傷。（記者周敏鴻翻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區明德路一處資源回收場21日晚間8點多發生火警，回收場內一層樓高的鐵皮建築被燒毀，還好沒有人員受傷，消防隊員說，財物損失與起火原因都有待調查。
桃園市政府消防局21日晚間8點多獲報後，動員80人、33輛消防車等各式車輛前往救災，花了1個半小時，才撲滅火勢，消防隊員說，一層樓高的鐵皮建物起火燃燒，燃燒面積約300平方公尺，還好沒有人員受傷。
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