大法官宣告通姦罪違憲 民調：逾六成民眾不能接受

大法官今年五月宣告「刑法」第239條通姦罪違憲。台灣民意基金會今公布民調顯示，在20歲以上台灣民眾中，有25.2%不太能接受、35%一點也不能接受。（記者陳鈺馥攝）

2020-06-22 10:34:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大法官今年五月宣告「刑法」第239條通姦罪違憲，台灣民意基金會今公布民調顯示，在20歲以上台灣民眾中，有11.4%非常能接受、21.5%還算能接受；25.2%不太能接受、35%一點也不能接受、6.9%沒意見。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當台灣有超過百分之六十的民眾不能接受，顯示大法官釋憲結果與台灣主流民意背道而馳，這是憲政與民主的衝突。

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游盈隆分析，其實這不是第一次，2017年婚姻平權釋憲也對社會造成衝擊，這一次衝擊並不亞於婚姻平權釋憲。且從交叉分析來看，大部分男性能接受通姦除罪化，有6成8女性不能夠接受。

世新大學性別研究所教授陳宜倩表示，台灣想要成為民主憲政國家，台灣與中國、香港社會非常不同，國際已慢慢注意到台灣的「親密關係民主化」。

陳宜倩指出，從過去「罰娼不罰嫖」宣告違憲，到這次釋字791號通姦除罪，大法官都是與主流民意違逆的，因為司法權獨立審查本來就是抗拒多數，這要請台灣人民去思考，改變的是國家不再動用刑法介入私生活。

關於憲改「18歲公民權」的民意反應，有4成7贊成、4成8不贊成，不贊成比贊成多出0.8個百分點。民調顯示，台灣社會對於18歲公民權的憲改主張嚴重分歧，贊成與反對各佔一半。

該民調委由山水民意研究公司，於今年6月15日至16日，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，訪問對象為20歲以上成年人，有效樣本1074人，抽樣誤差在95%信心水準以下，約正負2.99個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆22日邀集學者專家，舉行「六月全國性民調發表會」，並就所得各項民調數據進行分析。（記者叢昌瑾攝）

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