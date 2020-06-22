檢座為動物請命上千言書 宰殺穿山甲仍判無罪

穿山甲。示意圖（資料照）

2020-06-22 08:00:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕排灣族彭姓原住民涉嫌宰殺穿山甲，被依違反野生動違反物保育起訴，案經屏東地院前無罪後，檢方為保育動物請命，慷慨激昂上千言書，要求改判有罪，仍被高雄高分院判決上訴駁回。

檢方指出，2017年9月3日上午，彭在屏東縣春日鄉大漢山林道設置陷阱，捕獲穿山甲後，持番刀將穿山甲鱗片割下、肉體切分為兩份，並與友人分享後，晚間返家途中，被巡邏員警查獲。

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彭指稱，抓穿山甲是為了要食用，把鱗片當作裝飾。他的辯護律師則說，案發地為原住民族地區，獵捕野生動物，乃原住民族基本法明文容許之行為，應排除野生動物保育法的適用。

案經屏東地院判決無罪後，檢察官提起上訴，內容洋洋灑灑，陳述三大理由，為保育類野生動物請命。

第一，首應考慮到的是生命的不可逆性，野生動物一旦被過度的捕殺，將可能導致族群減少，甚至滅絕之可能。

第二，生物棲地的縮減以及發展的困難，更勝於原住民傳統文化消逝的速度，動物不是人，不會也無法向人類大聲怒吼，爭取自己的權利，甚至無法上街抗議，表達族群的困境，唯一能做的，就是用自己冰冷的屍體來表達無聲的抗議。但原住民傳統文化，還有人願意發聲，願意傳承，還有其他的方式，得以繼續傳誦於後世，但動物死了就是死了，不會活過來，族群滅絕後也不可能復原，而在現代這樣過度開發的環境中，野生動物族群是否能再生，回到過去的榮景也很難說，所以在兩個價值的取捨上，應多保護野生動物。

況且法律並非不給予原住民獵捕的空間，只要依法申請就可以獵捕，而此規定也是原住民族群早已瞭解的規定，但若沒有依法，就會發生更嚴重的價值衝突，在此情形下，傳統文化與動物生存權兩相抗衡時，更該受到保護的應該是更稀有的動物而非傳統文化。

第三，若認為依原住民族基本法，開放原住民得以自用目的，而無限度的獵捕野生動物，無非是開啟原住民獵捕的大門，要證明非自用的難度相當高，不論是真的自用或不肖民眾為販賣而獵捕野生動物後不慎為警逮捕，但一切只需在審判中抗辯自用，即有很大的可能獲得無罪判決，此種解釋方法，形同給予原住民特權，不論是依照傳統習俗的打獵，或是不肖民眾的違法打獵，均不會受到法律的制裁，這樣的結果並無益於原住民傳統文化的保留及傳承。

合議庭法官指出，「野生動物保育法有關『台灣原住民族基於其傳統文化、祭儀，而有獵捕、宰殺或利用野生動物之必要者』，包括原住民在原住民族地區基於自用之非營利目的而獵捕、宰殺或利用野生動物等行為。

至於所謂自用是指非藉此獲取利益，僅供本人、親屬或依傳統文化供分享之用」，為容許的範圍，並與原住民打獵時是否應向政府申請無關，因而認為上訴為無理由，應予駁回，維持無罪定讞。

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