通姦除罪後遺症？醫師與人妻合照「太恩愛」 也判賠30萬

彰化地方法院外觀。（記者顏宏駿攝）

2020-06-21 23:06:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕通姦除罪化上路後，類似案件該如何量刑？彰化縣一名愛好改裝車的醫師，參加車聚時與一名人妻合照，人妻再將照片po到臉書私人社團，但人妻的先生卻覺得這些照片「太恩愛」，自覺「綠帽罩頂」，狀告醫師，要求精神賠償200萬元，但法院判賠30萬元。新聞經批露後，引發法界人士廣泛討論，有人認為判太重，但也有人認為判太輕。

該案原告是彰化一名公司負責人，太太也在其公司上班，其名下有2棟房子、多筆土地、股票基金投資，總資產逾6600萬元；被告的醫師為知名醫院的急診室醫師，年收入400萬元，擁有PORSCHE 、 DUCATI、MAZDA、 BMW、AUDI等名車。

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自覺被「戴綠帽」的張姓小開抓姦多時，苦無證據，只好進入太太黃女加入的「BMW E20 Taiwan」臉書社團，找到太太Po的她跟沈姓醫師合照。畫面中黃女與沈男緊密相偎，面露微笑，貼臉合影，沈男甚或有作勢親吻黃女臉頰之舉措，又或以右手環抱黃女入懷，兩人以唇齒相咬同件物品，宛如熱戀。

沈男認為，他跟黃女只是一般的朋友，畫面都是團體出遊，大家起哄所拍，兩人無瞹眛關係，他完全無法接受200萬元的賠償。但法官審理後認為，沈男明知對方是「有夫之婦」卻未保持「安全社交距離」，此肢體接觸行為，足以破壞、惡化原告與黃女之婚姻之狀況， 對原告造成一定程度之精神痛苦，因此判賠30萬元。

律師鄭智文表示，通姦除罪化後，就法律的實務面，法官對於兩造當事人「是否瞹眛關係」的認定會較為寬鬆，以前聚焦於「抓姦在床」或「親子鑑定」，偷情者課以刑法通姦罪，民事賠償部分為附帶，若以來自一般家庭（國民平均收入）的通常民事判賠約20萬元，但此案判決在通姦除罪化後，沒有通姦行為，僅從原告自臉書截取親密照片，如此輕微的情節，法官就判原告勝訴，就實務面來看確實有較為放寬。

鄭智文又說，通姦除罪化後，僅能透過高額的賠償金來遏止妨害婚姻行為，被告為年收入400萬元的醫師，原告是有6600萬身價的老闆，沈男和黃女的親密行為，已造成「大老闆」的名譽損失，30萬元對一般人可能是不少錢，但對這名高收入的醫師其實並不算多，實務上可以再提高，以達「社會警示」的效果。

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