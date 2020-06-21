台11線成功鎮2車對撞 含外國人、小孩3人輕重傷

台11線成功鎮路段下午3點發生車禍。（記者黃明堂翻攝）

2020-06-21 15:33:23

［記者黃明堂／台東報導］省道台11線118公里處成功鎮八邊路段今天下午3點發生重大車禍，一部工程箱型車與轎車對撞，現場一片狼籍。有本國人及外國人，包括一名小女孩，共有3人輕重傷，其中一人傷勢嚴重，小女孩身上染血哇哇大哭，一名國人則頭部血流。重傷者目前正送往馬偕醫院急救。車禍現場已清理完畢，恢復交通，事故原因及詳情正由警方調查。

一名外國人頭破皿流。（記者黃明堂翻攝）

小女孩身上染血，哇哇大哭。（記者黃明堂翻攝）

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