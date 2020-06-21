為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

一位難求！ 他偷牽機車只為佔停車位

鍾姓老翁異想天開偷牽他人機車佔停車格。（記者徐聖倫翻攝）

鍾姓老翁異想天開偷牽他人機車佔停車格。（記者徐聖倫翻攝）

2020-06-21 15:04:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕一位難求！77歲鍾姓老翁家住新北市永和，永和地區地狹人稠，停車總是一大難題，鍾翁家門口機車格總是滿位，他竟然從隔壁巷牽來他人的機車佔位，待他返家就有現成位子停。但遭牽機車車主出門卻找不到車，氣得報警，才發現自己的機車被用來佔位，警方也表示，鍾翁此舉已構成竊盜罪。

據了解，永和國光街巷弄內總是停滿機車，鍾翁家門口就有不少機車格，但總是停得滿滿，沒有一次能夠順利停在自家門口。日前鍾翁意外發現，隔壁巷有好幾部機車沒有鎖龍頭，他竟然將別人的機車牽來自家門口站位，自己接著出門，心想這樣回家就有得停，不用再多走好多路即可返家。

鍾翁滿足地出門後，遭牽機車車主隨後出門牽車，發現機車不翼而飛，找了老半天也找不著，無奈只能報警。警方調閱監視器發現，失竊車就在隔壁巷子，釐清是鍾翁所為，而且鍾翁還連續牽了2部機車占2格，以保自己回家有得停。

警方循線請鍾翁到案說明 ，他向警方供稱，自己沒有想偷車的意思，單純是為了佔位，他還氣得向警方說「我家門口的格子就應該是我們住戶停放」，沒想到屢屢遭他人停滿，所以他才會牽車佔位。警方表示，鍾翁雖沒有偷出意圖，但行為已觸犯竊盜罪，訊後警方將其移送法辦。

監視器拍下鍾翁偷牽他人機車佔自己家門前的停車格。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下鍾翁偷牽他人機車佔自己家門前的停車格。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
喊價1億元！兜售神尊引注意 「石頭公」終於回家了！
2020-06-14 17:15

喊價1億元！兜售神尊引注意 「石頭公」終於回家了！
跑到隔壁縣市偷女性內褲 慣竊男被起訴
2020-06-09 13:36

跑到隔壁縣市偷女性內褲 慣竊男被起訴
說走就走輕旅行 盛夏賞花秘境大蒐集

說走就走輕旅行 盛夏賞花秘境大蒐集
舊公寓門口順手牽羊抬包裹 躲樓梯拆封套塑膠袋掩人耳目
2020-06-03 21:50

舊公寓門口順手牽羊抬包裹 躲樓梯拆封套塑膠袋掩人耳目
連拖鞋也偷？ 台南通緝犯被逮道出苦衷
2020-06-03 17:20

連拖鞋也偷？ 台南通緝犯被逮道出苦衷
拚經濟順時鐘 好助手掙錢正輕鬆

拚經濟順時鐘 好助手掙錢正輕鬆
社會今日熱門
2020-06-20 16:46

質疑補充兵猝死有隱情 家屬淚崩痛批軍方草菅人命

2020-06-20 16:47

墾丁社頂公園解說員與7遊客迷路 編號「70」樹下獲救全員平安

2020-06-20 16:58

澎湖海域中國抽砂船猖獗盜砂 橋檢扣船收押10船員

2020-06-20 17:17

香港夫妻陳屍民宿露營車 業者嘆：為何挑上我？

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播