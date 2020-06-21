一位難求！ 他偷牽機車只為佔停車位

鍾姓老翁異想天開偷牽他人機車佔停車格。（記者徐聖倫翻攝）

2020-06-21 15:04:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕一位難求！77歲鍾姓老翁家住新北市永和，永和地區地狹人稠，停車總是一大難題，鍾翁家門口機車格總是滿位，他竟然從隔壁巷牽來他人的機車佔位，待他返家就有現成位子停。但遭牽機車車主出門卻找不到車，氣得報警，才發現自己的機車被用來佔位，警方也表示，鍾翁此舉已構成竊盜罪。

據了解，永和國光街巷弄內總是停滿機車，鍾翁家門口就有不少機車格，但總是停得滿滿，沒有一次能夠順利停在自家門口。日前鍾翁意外發現，隔壁巷有好幾部機車沒有鎖龍頭，他竟然將別人的機車牽來自家門口站位，自己接著出門，心想這樣回家就有得停，不用再多走好多路即可返家。

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鍾翁滿足地出門後，遭牽機車車主隨後出門牽車，發現機車不翼而飛，找了老半天也找不著，無奈只能報警。警方調閱監視器發現，失竊車就在隔壁巷子，釐清是鍾翁所為，而且鍾翁還連續牽了2部機車占2格，以保自己回家有得停。

警方循線請鍾翁到案說明 ，他向警方供稱，自己沒有想偷車的意思，單純是為了佔位，他還氣得向警方說「我家門口的格子就應該是我們住戶停放」，沒想到屢屢遭他人停滿，所以他才會牽車佔位。警方表示，鍾翁雖沒有偷出意圖，但行為已觸犯竊盜罪，訊後警方將其移送法辦。

監視器拍下鍾翁偷牽他人機車佔自己家門前的停車格。（記者徐聖倫翻攝）

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