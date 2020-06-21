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首頁　>　社會

香港夫妻在民宿露營車輕生 移民署官員嘆：反映港人無奈與絕望

台東一處民宿的戶外露營車昨天傳出香港夫妻輕生。（資料照）

台東一處民宿的戶外露營車昨天傳出香港夫妻輕生。（資料照）

2020-06-21 13:16:21

［記者黃明堂／台東報導］一對香港中年夫妻昨天陳屍在台東一處偏僻民宿的戶外露營車，警研判是輕生，現場留手寫字條，未述明想不開的原因；不過，移民署台東官員陳允萍說，香港有不少人移民到台灣，對香港時局多感不安，影響情緒，但無論如何，走上絕路，絕對是下下策！

台東警分局表示，昨天早上接獲民宿屋主報案，出租屋內香港籍男女已2日未出門，警員會同屋主入內發現已氣絕多時，員警立即通知鑑識小組到場勘查，現場無打鬥跡象，且現場留有遺書，初步排除他殺嫌疑，詳細發生原因由警方調查中。

據了解，這對嚴姓及陳姓香港夫妻到台灣多次，到台東之前的住宿地點是嘉義，留下的字條用平淡的語氣寫著，請大家不用救他們，並且願意將器官捐給別人，也對他們的行為造成別人的不便感到抱歉，最後還祝福大家德慧無量。

一位移民署台東官員說，看了這遺書，可以體會到當這對夫婦在遺書後簽下他們的名字那一刻，是多麼的辛酸、無奈，雖無法從字裡行間判斷他們的死因究竟為何，但是目前的香港情勢和他們的處境，或許反映出一部分香港人的無奈與絕望。

這位官員說，香港時局動盪，不少人移民到台灣，但仍然會關心遙遠故鄉的局勢，對他們而言，是相當鬰悶的。他說，「只能奉勸大家一句，周遭的親人活下去的人不會比你死了更好過，生命是值得被珍惜的， 無論如何，走上絕路，絕對是下下策」！

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