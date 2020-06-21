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首頁　>　社會

警察抄色情 赫見35歲男嫖57歲阿嬤級護膚女

警方將涉嫌全套性交易按摩的護膚坊服務小姐及相關人士送辦。（記者王俊忠翻攝）

警方將涉嫌全套性交易按摩的護膚坊服務小姐及相關人士送辦。（記者王俊忠翻攝）

2020-06-21 11:17:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第二分局專案人員於昨晚到中西區1棟大樓護膚坊搜索、查獲性交易色情按摩，員警赫見1名年近6旬的阿嬤級護膚女子涉與1名30多歲男客辦完事，宛如是跟長輩燕好，當場查扣1只已使用過的保險套。訊後分依刑法妨害風化與違反社維法送辦負責人及服務小姐、男客。

南市警二分局於日前接獲檢舉指中西區民權路2段1處護膚坊藏身在大樓中，疑有色情按摩情形，二分局行政組、督察組與所轄民權派出所共組專案小組查緝。

專案人員於6月20日深夜23時22分許，持台南地院搜索票前往該大樓護膚坊搜索，當場在護膚坊703室查獲該店蔡姓負責人涉嫌媒介、容留郭姓服務小姐（57歲）對許姓男客人（約35歲）進行全套式性交易按摩，查扣性交易已用過的保險套1個、潤滑液、營業所得新台幣15500元、監視主機、監視鏡頭21組等相關證物，全案訊問後依涉嫌妨害風化罪偵辦蔡姓負責人；另小姐4人、客人1人依違反社會秩序維護法裁處。

二分局警方表示，防疫雖解封，但呼籲業者仍應落實防疫新生活運動，持續實施實名制、實聯制，以因應疫調需求，並要落實個人衛生防護，戴口罩、勤洗手，保護你我健康！對於非法營業行為，南警也一定全力查緝，並依第三方警政、報請市政府依法裁罰。

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