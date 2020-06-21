看到警察千萬不能跑 通緝犯這樣做果然栽了

溫姓通緝犯對於警方的詢問，猛抓頭搔癢裝無辜。（記者陳恩惠翻攝）

2020-06-21 11:03:32

〔記者陳恩惠／桃園報導〕正遭新竹地檢署通緝中的57歲溫姓通緝犯，今天上午趁開工前，向同事借機車外出買菸，詎料，在前方路口遇桃市警桃園分局中路派出所巡邏員警停等紅綠燈，溫嫌心虛，立刻在警車前迴轉逃離，卻引起車上雙警鄒淅之、董翰霖的注意，也緊跟著迴轉追逐半公里，才在另條街將他攔下，溫嫌受檢時猛搔頭裝無辜，仍遭警查出酒駕通緝犯的身分，警訊後依公共危險罪將他移送新竹地檢署。

桃園分局表示，今天上午8時許，中路所員警鄒淅之及董翰霖駕車在轄內巡邏，行經泰昌三街與宏昌十二街口停等紅燈時，發現後方有名機車騎士，疑似看到警車立即迴轉閃避，行跡相當可疑，雙警二話不說，立即尾隨追緝，並在500公尺外的泰昌六街7號前，順利將騎士攔下。

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警方說，中年男子表示未帶證件，員警於是詢問姓名、身份證字號及出生年月時，只見男子猛騷頭、時而搖頭，卻不回答，經員警以M-Police進行人臉辨識，果然發現這名中年男子的通緝犯身分，資料顯示，溫嫌因多次在新竹縣各地酒後駕車，觸犯公共危險罪，分別遭判數月不等徒刑，因此合併執行1年有期徒刑，上月遭新竹地檢署發布通緝。

溫嫌見無法狡辯，坦承知道自己因觸犯多次公共危險罪，為了躲避入獄服刑，才遠離家鄉北上桃園工地打工，想趁被查獲前努力賺錢，所以平日都窩在工地內很少出來，沒想到臨時跟同事借機車出來買東西就被逮，而他也經家人告知，上個月已遭通緝，全案依法解送歸案。

桃園市警桃園分局中路派出所副所長童元毅。（記者陳恩惠翻攝）

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