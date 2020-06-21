小貨車載豬肉趕市場 擦撞機車1重傷1輕傷

載豬肉的小貨車，在永康河堤道路，先後與同向、對向的2部機車擦撞。（記者吳俊鋒翻攝）

2020-06-21 09:52:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南陳姓男子深夜開著小貨車載豬肉要到市場，行經永康區鹽州里河堤道路，先與同向陳女騎乘的機車擦撞，再偏往對向，與另一部王男騎乘的機車碰撞，王男傷勢嚴重，一度命危，目前搶救中，陳女手腳多處擦傷，3方都未酒駕，警方初步調查，疑似超車不當肇禍。

這起意外發生於昨天深夜11點13分許，警方初步了解，小貨車駕駛是43歲陳男，當時到安南肉品市場載豬肉之後，轉河堤道路往市區方向行駛，要前往中華路的永康兵仔市場，途中肇事。

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永康警方調查，當時疑似是陳男跨越雙黃線超車，先與同向21歲陳姓女子騎乘的機車發生擦撞，陳女失控撞護欄，小貨車則更偏往對向車道，再與反方向騎來的21歲王姓男子機車發生碰撞。

王姓男騎士頭部受傷嚴重，意識不清，一度失去生命徵象，緊急送往奇美醫院開刀急救，恢復生命徵象，但仍昏迷中；陳姓女騎士則是手腳多處擦、挫傷，送安南醫院救治。

鹽行派出所獲報，立即派員到場維持交通秩序，以及管制疏導，貨車駕駛與陳姓女騎士酒測值均為0，王姓男騎士經抽血檢驗也是0；確切肇事原因由交通分隊調查、釐清中。

永康警分局強調，若駕駛有超車不當時，輕則擦撞，重則嚴重車禍，依道路交通管理處罰條例第47條之規定，違規超車可處新台幣1200至2400元罰鍰，提醒用路人超車前應視當下路況、視線，並考量他車可能動線，以安全、穩當的方式超車，確保自己及他人行車安全。

載豬肉的小貨車，在永康河堤道路，先後與同向、對向的2部機車擦撞。（記者吳俊鋒翻攝）

載豬肉的小貨車，在永康河堤道路，先後與同向、對向的2部機車擦撞。（記者吳俊鋒翻攝）

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