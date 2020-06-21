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北市文山一分局彩繪牆面好吸睛 成網美打卡新景點

台北市文山一警分局彩繪圍牆，讓原本斑駁的牆面煥然一新。（記者姚岳宏翻攝）

台北市文山一警分局彩繪圍牆，讓原本斑駁的牆面煥然一新。（記者姚岳宏翻攝）

2020-06-21 09:24:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山一警分局是全市最舊的警分局廳舍，後方外牆也因長年風吹雨打造成老舊昏暗，與周遭鄰里彩繪牆面格格不入，為營造友善安全環境，分局長許頌嘉積極協調轄內、具美工長才民眾共同發揮創意，彩繪各種可愛的圖案，打造動物圖象主題風格，將過去斑駁牆面，搖身一變成為長達數十公尺的彩繪牆，可望未來成為當地打卡新景點。

根據國外研究，透過維護社區的公共空間，除可減少治安事件發生，更是現代都市治理重要一環。有鑑於此，文山一分局結合社區繪圖長才居民及木柵農會，近1個月設計、手繪，歷經牆面清洗、粉刷工程，最終完成彩繪牆面。

在繪製、設計可愛又具有風格特色的圖案過程中，吸引許多附近居民以及路過的民眾，忍不住拿起手機拍照，成功讓過去的老舊昏暗牆面改觀，成為新的打卡網美聖點。

分局長許頌嘉表示，看見這些日子來，民眾與警方一同合力完成的美麗成果真的很感動，希望這份結合民眾、分局與木柵農會共同完成的「彩繪大作戰」經驗，能繼續傳承下去。

文山一分局表示，為彰顯警察工作彷彿貓頭鷹不眠不休看守民眾財物、如小貓般地視民如親及像長頸鹿環顧守護，特別繪製這些可愛動物，此次外牆美化工程，讓整面牆栩栩如生，彷彿踏入可愛園區，也讓這蛻變的彩繪牆，拉近民眾與警方的距離。

北市文山一警分局彩繪圍牆，可望未來成為當地打卡景點。。（記者姚岳宏翻攝）

北市文山一警分局彩繪圍牆，可望未來成為當地打卡景點。。（記者姚岳宏翻攝）

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