京華城工地坍塌意外 警消尋獲遭活埋工人已死亡

2020-06-21 00:30:02

〔中央社〕台北市京華城工地今天發生坍塌意外，造成1名工人遭活埋近8小時。消防局三大隊大隊長王證雄說，晚間11時初在小型怪手內發現遭活埋工人，確認已明顯死亡，後續交由檢警調查。

位於北市八德路4段的京華城工地下午3時許發生坍塌意外，造成在1樓作業的一名工人被從8樓掉落的鋼筋水泥等物壓住。警消從下午開始動用小型怪手等器具開挖，也以生命探測器救援，但因從高處掉落鋼梁、水泥體積過大，只能以切割方式救援。

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消防局救援隊員從下午3時許開始救援，研判被鋼梁、水泥等物壓住的工人剛好在1樓施工，且旁邊另有1輛小型怪手及小型貨車，工人可能是坐在小型怪手內時遭遇意外。

台北市副市長黃珊珊晚間7時許到場了解狀況，她接受媒體聯訪時表示會要求工地勒令停工，且初步掌握到工人位置，但因鋼梁較厚，只能以切割方式救援。

消防局晚間持續以怪手等器具挖掘，晚間10時許，救援隊員在坍塌現場先發現小型怪手，後續在怪手內部發現工人。警消救援時，發現小型怪手遭鋼梁、水泥壓扁，且車體嚴重變形，此外，在現場焦急等候的家屬得知已死亡，當場痛哭失聲。

消防局三大隊大隊長王證雄在現場受訪時說，先發現小型怪手位置，晚間11時初，發現坐在小型怪手內的工人已明顯死亡，後續交由檢警調查。（編輯：劉學源）

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