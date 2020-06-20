6/20 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-06-20 22:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月20日）開獎的第109000148期今彩539頭獎共開出1注，可得獎金800萬元，由新北市永和區文化路111號的「高進發彩券商行」開出；第109000148期雙贏彩，頭獎摃龜！

第109000148期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、11、13、15、16、17、18、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共171注中獎，每注可得500元；肆獎共2086注中獎，每注可得100元。

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第109000148期今彩539中獎號碼為「04、08、19、24、36」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共377注中獎，每注可得2萬元；參獎共9508注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8170注中獎，每注可得50元。

第109000148期39樂合彩中獎號碼為「04、08、19、24、36」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共471注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3895注中獎，每注可得1125元。

第109000148期3星彩中獎號碼為「017」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000148期4星彩中獎號碼為「9086」，正彩共28注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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